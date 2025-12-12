A pocas horas del partido de ida de la final de la Liga II-2025 frente a Junior, el defensor del Deportes Tolima, Anderson Angulo, expresó confianza en el trabajo que ha consolidado el equipo para afrontar el duelo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

El central reconoció la calidad del rival, especialmente en su frente de ataque, pero destacó la preparación del plantel. “Venimos haciendo un buen trabajo. Junior es un equipo que tiene grandes jugadores arriba. Enamorado está en un buen momento, (Guillermo) Paiva también. Ya hemos ajustado cositas pensando en ellos, así que esperamos tener un gran día para sacar el arco en cero”, afirmó.

Angulo resaltó que el sólido desempeño defensivo del Tolima, el equipo menos vencido del torneo, es producto de un esfuerzo colectivo.

“Esto es un trabajo de todos, no solo de los defensas. Sin la ayuda de los compañeros de arriba es muy difícil. Desde que vengo jugando no había conocido esta estrategia. Hoy me reviso y siento que corregí muchas cosas. Hoy Tolima es uno de los equipos más sólidos en defensa y eso será fundamental en esta final”, expresó.

El zaguero descartó cualquier tipo de superioridad previa entre los finalistas, asegurando que el cruce se definirá por detalles y por la jerarquía de ambas escuadras.

“Aquí no hay paternidad. Son dos buenos equipos. Ellos nos han ganado y nosotros también a ellos. El estadio estará lleno, será un espectáculo, me siento privilegiado de estar en ese espectáculo. Estamos acostumbrados a jugar este tipo de partidos ante grandes hinchadas”, manifestó.

Angulo también valoró la influencia del técnico Lucas González, y de su grupo de ayudantes, en el rendimiento del equipo, destacando la renovación táctica que trajo al plantel.

“Llegó un técnico que vino con cosas diferentes. Siempre venían con ideas parecidas, pero cuando te toca buscar una idea de juego distinto, se nota. Tenemos una estructura de juego sólida, contundente, todos los partidos sabemos lo que tenemos que hacer y ese ha sido un plus para mí”.

En medio de la preparación, comentó que ha conversado con su compañero de zaga, el barranquillero Marlon Torres, sobre la responsabilidad que afrontan en esta instancia definitiva. “Estamos preparados. Lo hablé con Marlon, sabemos de la responsabilidad que tendremos”.

Finalmente, el defensor subrayó el compromiso del grupo por mantener la serenidad y acompañar a los jugadores más jóvenes en un escenario de alta presión.

“Nosotros como capitanes y jugadores de más experiencia tratamos de transmitir serenidad a los jóvenes. Mañana tendremos una bonita oportunidad de arroparlos, es una final, pero no deja de ser un partido de fútbol. Ojalá todos la disfrutemos”, concluyó.