Lucas González analizó el momento que vive el Deportes Tolima y el reto que representa enfrentar al Junior en la final de la Liga II-2025. El entrenador del ‘vinotinto y oro’ destacó que la fortaleza de su equipo radica en su entendimiento colectivo del juego.

“Yo creo que la clave es que los chicos han entendido que el juego nuestro es colectivo, es decir, que lo hagamos todos. Si vamos para adelante, vamos todos hacia adelante. Pero cuando perdemos la pelota la tratamos de recuperar todos”. González subrayó particularmente el compromiso de los atacantes en defensa, al afirmar que “los que más minutos juegan arriba no son los jugadores que más nos ayudan a marcar gol, sino los que más nos ayuden a recuperar la pelota. Esa ha sido una de las claves importantes para que el equipo sea uno de los que menos encaja goles en este torneo”, expresó este jueves en la rueda de prensa previa a la final del FPC.

El entrenador también se refirió a la idea de ganar “como sea”, concepto que considera engañoso en un deporte tan incierto.

“Yo también quiero ganar como sea, el problema es cómo es ese ‘como sea’. Si yo supiera cómo se gana ‘como sea’, lo intento hacer. El tema es que este juego es complejo, es un juego que se basa en probabilidades”, afirmó. Con miras al duelo contra Junior, agregó que “analizando muy bien al equipo que enfrentamos, que es Junior, y las fortalezas que tiene, que son muchas —‘tiene una plantilla muy buena y un gran entrenador’—, vamos a intentar anticipar cómo podemos hacer que esas probabilidades estén de nuestro lado para que no dependamos del ‘como sea’ sino que encontremos un camino que nos acerque al resultado que queremos”, afirmó.

Lucas también habló sobre la competencia en la portería, un tema que muchos considerarían una dificultad, pero él lo ve como una ventaja. “Tenemos dos arqueros top. Puede tapar cada uno un partido de la final. Estoy tranquilo. El problema lo tiene Junior, porque es el que tiene que hacerle gol a uno de los dos”, declaró.

Y en cuanto a la diferencia presupuestal de un equipo a otro, el orientador fue tajante: “Los equipos de fútbol se hacen con presupuesto y Junior tiene un presupuesto superior a nosotros. Afortunadamente cuando un equipo juega bien al fútbol puede contrarrestar y superar a equipos grandes. Pero un equipo de mayor presupuesto siempre será favorito ante otro”.

El técnico destacó que su rol en este proceso ha sido ganarse el respeto desde la metodología y no desde el pasado futbolístico.

“El valor que puede tener en este caso un entrenador en este proceso es lograr que el jugador me entienda, sobre todo cuando eres un técnico que no jugó al nivel de ellos. Yo no me gano el respeto del jugador por lo que hice como jugador, sino por lo que transmito”, expresó. Además, recordó que su formación estuvo marcada por experiencias exigentes: “El paso por Argentina fue fundamental para estar acá en una final. La vida te forma a punta de golpes y tienes que afrontarlos”.

En su análisis de la final y del rival, Lucas insistió en que la propuesta del Tolima no cambiará. “Esta final es como cualquier otro partido de fútbol, solo que con más consecuencias. Los chicos saben cómo juega Junior, saben cómo contrarrestarlo. Esperamos que el factor suerte caiga de nuestro lado”, dijo, antes de aclarar que sería un error modificar lo que les ha funcionado. “Nosotros hemos hecho grandes cosas que nos han llevado a conseguir buenos resultados de visitante. Pensar en cambiar ahora sería irresponsable de mi parte. Somos un equipo que ha salido a intentar a jugar todos los partidos”, agregó.

Finalmente, Lucas reconoció la dificultad del rival, pero también los espacios que esperan aprovechar. “Junior será un durísimo oponente, así lo vemos. Es un equipo muy difícil, pero le hacen bastantes goles. Hay espacios que deja Junior que intentaremos aprovechar”, concluyó.