Caimanes de Barranquilla perdió la noche de este miércoles por pizarra de 5-3 ante los Tigres de Cartagena en el estadio Abel Leal Once de Noviembre del corralito de piedra, para sumar su segunda derrota en el campeonato.

Leer también: Messi y el Inter Miami jugarán amistoso contra el Atlético Nacional en Medellín

Con esto, Caimanes ahora tiene marca de 7-2, para mantenerse en la cúspide del standing general. Es de recordar que este año los dos primeros de la temporada regular obtendrán el cupo directo a la gran final.

El lanzador ganador del juego fue el relevo Jeferson Villabona, en actuación de 1.2 entradas en las cuales le pegaron par de imparables y ponchó a un contrario.

La derrota se la llevó Jean Herrera, quien registró 0.1 de entrada donde le pegaron dos imparables, ponchó a un oponente y le anotaron una carrera.

Leer más: ¡A cruzar dedos por Guillermo Celis!

Finalmente, el juego salvado lo registró Guillermo Zúñiga, quien entró a lanza el último out de la octava entrada y despachó la novena, completando 1.1 sobre el montículo con un par de ponches propinados.

Para la anécdota, Caimanes disparó par de cuadrangulares esta noche. El primero por parte de Dilson Herrera en la parte alta de la segunda, siendo su primer vuelacercas del torneo.

Y el otro por parte, en el cuarto capítulo, de Jordan Díaz quien debutó con los saurios en la temporada dejando sentir todo su poder y remolcando a Dilson, que antes había dado sencillo.

Leer también: “Siempre me he considerado uno de los mejores”: Marlon Torres

No fue el mejor juego de los reptiles, quienes cometieron cinco errores en el compromiso y no pudieron apuntalar la ventaja en la que estuvieron en dos oportunidades, las dos veces por la vía del estacazo de cuatro esquinas.

Pese a ello, cabe darle valor la actuación del abridor dominicano Luis Pérez, quien, aunque en 4.1 de entrada donde le anotaron tres carreras, una de ellas sucia, se fue con tan solo un hit permitido, mientras que ponchó a un rival y dio tres bases por bolas.

Por Caimanes se destacó Dilson Herrera, de 4-2, con un jonrón, una carrera empujada y dos anotadas. Jordan Díaz, de 4-1 con un jonrón, dos impulsadas y una anotada.

Caimanes jugará este viernes en Barranquilla desde las 7:00 de la noche en el estadio Édgar Rentería, en el inicio de una serie de tres juegos ante los Vaqueros de Montería.