Erling Haaland fue pieza clave para que el Manchester City le remontará este miércoles 10 de diciembre al Real Madrid, ganándole 1-2 en partido por la Liga de Campeones. El noruego marcó el segundo tanto, de penal, para el equipo de Pep Guardiola.

Unas horas antes del partido, el delantero elogió a su entrenador, asegurando que admira su pasión por su trabajo.

“Creo que es una especie de genio, pero lo que me sorprendió es su trabajo duro. Trabaja más duro que todos. Es el que más trabaja en el club. Es el primero en llegar, el último en irse, y creo que eso también es lo que lo ha llevado tan lejos, gracias a su trabajo diario. Es dedicación, es motivación y también es una forma intensa de ver el fútbol y trabajar con él. Eso es lo principal”, dijo el jugador a The Rest Is Football.

Además, se pronunció sobre su futuro, alegando que se siente cómodo donde está y jugando en la Premier League, pese a que suene constantemente para ser fichado por otros equipos y en otras ligas.

“Estoy tranquilo, concentrado y muy feliz aquí, así que es un lugar realmente bueno para desarrollarme y, al final, Inglaterra es un país futbolístico, y creo que es el mejor lugar para jugar al fútbol. Quiero ser parte de esto“, apuntó.

Aunque no fue claro sobre las ofertas y una posibilidad de salir del City, estas palabras se inclinan más a que quiere seguir siendo parte del cuadro dirigido por Guardiola.

Incluso, también habló de cómo se dio su llega al Manchester City: “Guardiola me llamó. Fue una conversación agradable. Me dijo que podría marcar muchos goles con él. En Noruega vemos la Premier. Cuando me llamó Guardiola no dudé, al final creo que está saliendo bien. Y creo que el timing es muy importante. Al llegar al City, necesitaban un delantero. También me motivó demostrar que el equipo de Pep también puede ser directo, no solo pasando el balón”.