La inteligencia artificial está en todo. Incluso en el deporte. Ya vimos que en China un robot fue programado para hacer tiros de triples en baloncesto y compitió con el mismo Stephen Curry, el mejor tirador de todos los tiempos en la NBA.

Leer también: Novedades de Junior: Jermein Peña está de vuelta; Jesús Rivas, ausente

Ahora, apareció otro robot guiado por IA, esta vez como arquero en el fútbol. En los últimos días se hizo viral un video donde sale el mismo Cristiano Ronaldo compitiendo con este portero.

En el video se nota al astro portugués contrariado, porque por más que dispara al arco, no puedo anotarle a este arquero robot.

El encuentro entre Cristiano y el robot se dio durante la pausa de la fecha Fifa, en el que el goleador estaba con la selección de Portugal.

Lo que sorprendió a Ronaldo y a sus compañeros de selección es que el duelo se tornó complejo para él, que está acostumbrado a resolver con eficacia frente al arco.

Cristiano probó con ambas piernas, rematando a varios puntos del arco, pero el arquero robot siempre detenía el balón.

En uno de los disparos del portugués quedó en evidencia la capacidad de la máquina, pues pese a que se vio deformada su estructura detuvo el balón.

Importante: “Nos anticipamos a pedir esa final continental y Barranquilla pisó fuerte”: Ramón Jesurun

Ante varios intentos fallidos, Ronaldo decidió cambiar la estrategia. Incluso mandó un balón fuera del arco para leer los movimientos del arquero robot. Identificó un sector en el arco que la máquina no alcanzaba a cubrir y con gran precisión ejecutó un disparo justo al poste derecho, exactamente al espacio donde la IA no llegó.

El video en TikTok ya tiene casi un millón de reproducciones y más de 2 mil comentarios.