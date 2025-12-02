A pocas horas de viajar a Washington, el barranquillero Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, se alista para uno de los momentos más determinantes del camino hacia el Mundial 2026: el sorteo de la fase de grupos. Con la serenidad de quien conoce la magnitud del evento y la convicción de que cualquier rival exigirá el máximo, el directivo asegura que Colombia está preparada para asumir el reto que depare el azar, consciente de que cada selección que llega a la cita mundialista lo hace con la intención de competir al más alto nivel.

Jesurún, que acaba de ser galardonado con el premio al ‘Dirigente del año’, viaja con la expectativa de comenzar a trazar desde ya la preparación rumbo al torneo: sedes, horarios, desplazamientos y todo lo que implica una planificación mundialista. Más allá de las especulaciones sobre rivales o ubicaciones, el dirigente insiste en que Colombia afrontará el torneo con una mentalidad firme y competitiva, segura de que puede mirar de frente a cualquier selección del planeta.

¿Cómo recibe la distinción a ‘Dirigente del año’?

Lo recibo con un orgullo inmenso. Realmente este fue un año maravilloso para el fútbol colombiano. La clasificación a cinco Mundiales, en distintas categorías y géneros, nos deja una felicidad inmensa, esperamos continúe 2026, será año lleno de muchos retos. Creo que este tipo de logros indujo a las personas que entregan el premio a otorgármelo a mí, y se los agradezco mucho. Así como se lo agradezco a los futbolistas y a las futbolistas, y a todo el entorno del fútbol, dirigentes, técnicos, hinchas, y a todos los que de alguna u otra manera ayuden al crecimiento de nuestro balompié.

¿Primera vez que le otorgan este premio?

Este premio como tal sí, es la primera vez. Ya había sido condecorado como dirigente del año pero en las regiones, pero a nivel nacional es la primera vez.

Un año donde deja la vara alta y que se redondea con esta distinción…

Sí, claro. Uno siempre quiere superar lo hecho y a eso le vamos a apuntar en 2026. No será fácil, pero trabajaremos para ello. Lo mismo le pasa a los clubes cuando salen campeones, que al año siguiente la responsabilidad es más grande. Así me pasa a mí. Pero bueno, es la labor que tengo y vamos por más logró el próximo año.

Entre esos logros está el Mundial 2026. ¿Ya está listo para el sorteo?

Sí, claro, estamos listos. Mañana (hoy) viajo a Washington para ver qué nos depara el sorteo, conocer rivales, sedes, horarios, y todo eso, para empezar a trabajar en la logística.

¿Qué expectativas tiene de cara a este sorteo?

La verdad es que me he preparado para recibir lo que se venga, porque al final el azar es el que nos va a conducir a nuestro respectivo grupo. Cualquiera que nos toque será difícil. Un Mundial siempre conlleva a una responsabilidad muy grande y todos los que llegan se han preparado para competir. Todos los partidos van a ser difíciles.

¿Alguna selección que quiera evitar, especialmente de las fuertes europeas?

Si lo digo fijo que nos toca, así que mejor paso en esa pregunta (risas). De lo que sí estoy seguro es que vamos a ir al Mundial con la mentalidad que Colombia hoy está para competirle a cualquier selección del mundo y también con la mentalidad y convicción que queremos y podemos ganarlo.

¿Ya le explicaron cómo va a ser la metodología del sorteo?

Sí, claro, ya todo está claro. El viernes solo conoceremos los rivales de grupo y 24 horas después, el día sábado, ya sabremos la sede que nos toca, los horarios y el resto de la información.

Ya me dijo que no nos va a decir qué rival o qué rivales prefiere evitar en esta fase de grupos, ¿pero tiene alguna sede en específica que quiera para Colombia?

Yo creo cualquier sitio que nos toque seguramente vamos a tener un gran apoyo de nuestros aficionados, de los que viven allá o los que viajen desde nuestro país. Eso es lo que más me agrada. Yo creo que seremos de las selecciones que nos vamos a sentir locales en este Mundial.

¿Cuál será la comitiva colombiana que asista el viernes al sorteo?

Voy yo como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), va el técnico Néstor Lorenzo y van algunos funcionarios de la Federación, que obligatoriamente tienen que asistir para establecer de inmediato reuniones. Apenas conozcamos rivales y sedes tenemos que ponernos a trabajar en el tema logístico.

Pasemos a la elección de Barranquilla y el estadio Metropolitano como sedes de la final de la Copa Sudamericana 2025. Si bien el alcalde Alejandro Char fue el mayor impulsor, también hay que decir que usted ayudó mucho, así que es un triunfo también propio. ¿Cómo tomó esta histórica designación?

Era un trabajo que veníamos haciendo desde hace algunos años, desde que la Conmebol estableció el formato de finales a partido único en sede neutral. Siempre mostramos interés. Pero hay que reconocer que había otros estadios con mayor capacidad y mucho más aptos para la organización de este tipo de finales. Pero yo particularmente había solicitado que se tuviera en cuenta a Barranquilla y Medellín, que son las ciudades que hoy tienen dos escenarios muy buenos. Desde hace siete meses veníamos haciendo la solicitud formal de Barranquilla, ya que el alcalde Alejandro Char ofreció todo su apoyo, y por fin se dio la noticia. Es un gran triunfo.

Claro que es un gran triunfo, tanto de Barranquilla como de Colombia, porque ya comienzan a mirar al país para realización, a futuro, de este tipo de finales, y por qué no soñar más adelante con una de Copa Libertadores...

Sí, claro, así lo miramos también. Yo creo que Colombia se había quedado rezagada en el tema de la capacidad de sus estadios, pero es bueno que ciudades como Barranquilla y Medellín ya piensen en ampliar sus escenarios, eso nos dará muchas más facilidades a futuro para seguir pidiendo sedes de finales continentales. Ya el alcalde Alejandro Char me confirmó que las obras del Metro arrancan el 1 de enero y eso me tiene muy contento. Esperemos que las otras ciudades se animen y hagan lo mismo, para que nuestro país siga siendo protagonista continental.

¿En el video vimos que la decisión fue unánime, pero a Barranquilla le tocó pelear fuerte con alguna otra sede?

Lo que pasa es que nosotros nos anticipamos a la aspiración y Barranquilla pisó fuerte. Creo que se hizo un gran trabajo y al final el premio es que nos otorgaron esa final que tanto deseábamos. Estoy seguro que será un éxito.

Por último, ¿cómo ha visto la competencia en estos cuadrangulares semifinales de la Liga II-2025, especialmente en ese ‘grupo de la muerte’ en el que están Junior, Nacional, América y Medellín?

Lo único que puedo decir es que son dos grupos realmente competitivos, que nos han entregado muy buenos partidos y buenas asistencias, como las que se han visto en el Atanasio en los partidos de Nacional, en Bucaramanga o la que se vio el pasado domingo en el Metropolitano con Junior. Ya casi se está llegando al final de esta fase y solo deseo que los dos mejores equipos de cada zona pasen a la final y nos ofrezcan un lindo espectáculo, como tradicionalmente ha sido.