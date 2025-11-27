Play Ball en Colombia. La emoción del béisbol regresa este viernes con el inicio de la temporada 2025–2026 del Béisbol Profesional de Colombia, que tendrá acción simultánea en Barranquilla y Montería.

Los duelos Tigres vs. Caimanes, en el estadio Édgar Rentería, y Toros vs. Vaqueros, en el 18 de Junio de Montería, marcarán el comienzo oficial del campeonato. Los dos juegos serán a partir de las 7 p. m.

En esta edición, participarán cuatro equipos que disputarán 30 juegos en la temporada regular, distribuidos en 15 compromisos de local y 15 como visitantes. Los dos mejores clasificados avanzarán al playoff final, pactado al mejor de siete juegos. La fase regular se extenderá hasta el 10 de enero, mientras que la serie final iniciará el 12 de enero.

El campeón obtendrá el cupo para representar a Colombia en la Serie de las Américas 2026, programada en Panamá.

La Liga llega con una novedad importante: la ausencia de Leones, equipo que declinó su participación por falta de patrocinios después de tres temporadas consecutivas compitiendo en Barranquilla.

Pese a ello, Pedro Salzedo Salom, presidente de la Diprobeisbol, destacó la competitividad del torneo.

“Estamos orgullosos de presentar cuatro equipos altamente competitivos, bien conformados, que representarán a cuatro ciudades beisboleras de la Costa como Barranquilla, Cartagena, Montería y Sincelejo. Va a ser un torneo interesante, con un número importante de peloteros criollos firmados por las organizaciones de Grandes Ligas”, afirmó.

Salzedo también explicó que la temporada tuvo un ajuste en su duración debido a la planeada participación de Colombia en la Copa América de béisbol, certamen que posteriormente fue cancelado. Además, resaltó que la Selección Colombia para los Juegos Bolivarianos contará con 22 peloteros de la Liga Profesional, base del equipo que buscará brillar en el próximo Clásico Mundial de Béisbol.

Por segundo año consecutivo, los partidos disputados en el estadio Édgar Rentería serán transmitidos en vivo por ESPN y Disney Plus, mientras que el playoff final tendrá producción compartida desde las ciudades de los equipos clasificados.

Salzedo cerró con una invitación a la afición para que acompañe a sus novenas a lo largo de esta campaña.

“Vamos a ver buen béisbol. Esperamos la difusión de los medios y el acompañamiento de los aficionados”, destacó el dirigente.

Promoción en Caimanes

Para su primer juego como local, Caimanes de Barranquilla ha anunciado una promoción.

La novena currambera dio a conocer que los niños entre 5 a 12 años podrán ingresar gratis al juego de este viernes ante Tigres en el estadio Édgar Rentería, en el que se espera un buen marco de público.

Para este juego inicial y de cara al comienzo de temporada como tal, Caimanes tendrá 10 jugadores ausentes, debido a que todos se encuentran participando en los Juegos Bolivarianos de Lima con la selección Colombia, por lo que se perderán varios juegos de la campaña regular.