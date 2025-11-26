El ciclista colombiano Fernando Gaviria fue condenado en Mónaco a dos meses de prisión condicional por haber conducido bajo los efectos del alcohol el pasado 22 de octubre.

De acuerdo con el diario ‘Nice-Mónaco’, el deportista de 31 años fue detenido hace cinco semanas en la rotonda de Cantón por conducción temeraria y haber incurrido en varias infracciones de tránsito.

Al parecer, Fernando Gaviria cometió algunas faltas del Código de Circulación de Mónaco como ”no ceder el paso, cruzar la línea continua, circular en sentido contrario”, según el citado medio.

Por estas acciones que representan un riesgo para la seguridad vial en el país europeo, miembros de la Policía de Seguridad Pública de Mónaco decidieron realizarle una prueba de alcoholemia, la cual arrojó un preocupante resultado.

La prueba confirmó que Fernando Gaviria había estado manejando en estado de embriaguez, ya que se evidenció una tasa de alcohol de 1,18 mg/l en aire espirado, que corresponde a 2,40 gramos por litro en sangre.

“Estás a una o dos copas de entrar en coma. Eres una amenaza pública”, dijo el presidente del tribunal penal de Mónaco al ciclista colombiano, según recoge ‘Nice-Mónaco’.

Gaviria acudió esta semana al juzgado sin abogados y reconoció que había cometido un “error” en el que no piensa volver a caer.

Ante las pruebas aportadas por el fiscal, el tribunal resolvió emitir una condena de dos meses de prisión condicional contra Fernando Gaviria. Además, le impuso una multa principal de 5.000 euros y una prohibición para conducir en Mónaco por dos años.

Esta condena se conoce un día después de la presentación de Gaviria como nuevo fichaje del equipo español Caja Rural (ProTeam), después de haber estado tres años en el Movistar.