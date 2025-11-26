El Deportes Tolima ganó 2-1 a Independiente Santa Fe en un duelo intenso que cerró la jornada de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Lucas González asumió el primer lugar del Grupo B y se afianza como uno de los candidatos a disputar la final del semestre.

El conjunto pijao aprovechó al máximo sus oportunidades en la primera mitad. Primero, Adrián Parra abrió el marcador con un potente remate que dejó sin reacción al arco cardenal.

Tolima ha ganado SEIS partidos consecutivos fuera de casa por PRIMERA vez en TODA su historia en Primera División



0-1 vs Junior

0-2 vs Equidad

0-2 vs Unión

1-2 vs Águilas

0-1 vs Fortaleza

1-2 vs SANTA FE pic.twitter.com/1H2pytLydm — Alex Datos (@AlexDatos2) November 26, 2025

Minutos después, una acción colectiva terminó en los pies de Kevin Pérez, quien amplió la ventaja para los visitantes. A pesar del golpe, Santa Fe encontró un impulso inesperado como lo fue la expulsión de Cristian Arrieta por conducta violenta.

Con un jugador más, el equipo bogotano descontó rápidamente gracias a un cabezazo de Cristian Mafla, pero no logró igualar el compromiso. En la segunda parte, Cristopher Fiermarín se convirtió en figura al contener los ataques santafereños y asegurar la victoria del cuadro vinotinto y oro.

Este miércoles Junior se enfrenta a Nacional a las 8:30 p.m. en el Atanasio Girardot. El jueves será el América vs. Medellín a las 6:30 p.m. en el Pascual Guerrero.

Así quedó la tabla del Grupo B tras el 2-1 de Deportes Tolima e Independiente Santa Fe

Dimayor Tabla de posiciones del Grupo B de cuadrangulares finales de la LigaBetplay

Así está la tabla de posiciones del Grupo A de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II

Dimayor Así está la tabla de posiciones del Grupo A de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II