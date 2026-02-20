El Deportivo Cali confirmó la llegada de su décimo refuerzo para la temporada 2026, en medio de un mercado activo marcado por la reestructuración institucional y el nuevo proyecto deportivo.

El anuncio se conoció esta semana, cuando el equipo avanza en la conformación de la nómina que afrontará la Liga y la Copa BetPlay bajo la dirección de Alberto Gamero. La incorporación refuerza la zona defensiva y se suma a una lista amplia de movimientos en el plantel verdiblanco.

El nuevo fichaje del Deportivo Cali es un defensor central de 20 años, nacido en la capital del Valle, que regresa a su ciudad tras acumular experiencia en el fútbol europeo.

En 2024 dio el salto al balompié español al integrarse al proceso formativo del Real Betis, donde fortaleció su desarrollo táctico y técnico. Posteriormente, en 2025, fue cedido al Estrella Roja de Belgrado, uno de los clubes históricos del este del continente.

En Serbia sumó minutos en el plantel profesional y formó parte del equipo que conquistó la Superliga 2024-25, un logro relevante para un jugador en etapa de consolidación. Durante ese mismo periodo también fue convocado a la Selección Colombia sub-20.

¿Quién es el décimo fichaje del Deportivo Cali?

Se trata de Keimer Sandoval, zaguero diestro que inició su carrera en Orsomarso. Su perfil físico, capacidad en el juego aéreo y lectura defensiva lo llevaron rápidamente al radar internacional.

Ahora regresa al país como una apuesta de proyección dentro de la nueva estructura deportiva del Deportivo Cali. Su incorporación responde a la intención de equilibrar experiencia y juventud en la plantilla.

Talento joven con experiencia internacional se suma a nuestra defensa 💚🛡

Keimer Sandoval firma con Deportivo Cali y comienza un nuevo capítulo vestido de Verdiblanco. ¡Bienvenido a tu nueva casa, Keimer! ✍️✨⚽️ pic.twitter.com/Ch7k8qsL2M — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) February 19, 2026

Diez refuerzos para un nuevo ciclo

Con la llegada de Sandoval, el Deportivo Cali alcanza diez fichajes confirmados para el 2026. La lista incluye incorporaciones en todas las líneas:

Pedro Gallese , procedente de Orlando City.

, procedente de Orlando City. Fernando Álvarez , desde CF Montreal.

, desde CF Montreal. Ronaldo Pájaro , de Fortaleza CEIF.

, de Fortaleza CEIF. Joan Gómez , proveniente de Real Santander.

, proveniente de Real Santander. Daniel Giraldo , quien regresó desde EC Juventude.

, quien regresó desde EC Juventude. Emanuel Reynoso , procedente de Talleres de Córdoba.

, procedente de Talleres de Córdoba. Juan Dinenno , desde São Paulo FC.

, desde São Paulo FC. Steven Rodríguez , llegado de Junior de Barranquilla.

, llegado de Junior de Barranquilla. Javier Mena , que arribó desde Orsomarso.

, que arribó desde Orsomarso. Keimer Sandoval, procedente del Estrella Roja.

El Deportivo Cali busca consolidar una base competitiva que le permita recuperar protagonismo en el fútbol colombiano. La mezcla de jugadores experimentados y jóvenes con proyección internacional forma parte de esa estrategia.

En ese contexto, la llegada de Keimer Sandoval representa no solo un refuerzo defensivo, sino también una inversión a mediano plazo dentro del nuevo ciclo deportivo que encabeza Gamero.