No será nunca un partido fácil —y cada juego es una historia diferente—, pero Junior ha logrado igualar las cargas en el último tiempo enfrentando a Atlético Nacional en suelo antioqueño.

El balance de las últimas cinco visitas de los rojiblancos al cuadro verdolaga es de tres triunfos curramberos, un empate y una sola victoria verdiblanca. Cuatro de estos partidos fueron por Liga y uno por la Copa Colombia.

La única felicidad verdolaga en el último tiempo se presentó el 15 de junio de 2022, cuando se impuso por 2-1, en la jornada seis de los cuadrangulares semifinales de la Liga I. Nacional se clasificó a la final y se coronó campeón.

Luego se vieron las caras en Medellín el 18 de agosto de 2022. Ese día igualaron 1-1, en el Atanasio, en el juego de vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia. Junior se clasificó porque se había impuesto 3-0 en la ida. Ese día anotaron Nilson Castrillón y, sobre el final, Jefferson Duque.

El 10 de abril de 2023 volvieron a chocar en el Atanasio (jornada 12 de la Liga I), con triunfo 1-0 de los rojiblancos, gracias a un gol del volante Didier Moreno.

Un polémico choque se dio el 26 de septiembre de 2024, cuando Nacional ganaba 2-0 en cancha y terminó perdiendo 3-0 en el escritorio por los disturbios en el Atanasio, que obligaron a la detención y suspensión del juego.

La última vez que Junior y Nacional se vieron las caras en Medellín fue el pasado 25 de mayo, cuando ‘el Tiburón’ se impuso por 3-2, en la jornada 20 de la Liga II. Anotaron Guillermo Paiva, Jordan Barrera y Javier Báez.