Colombia se mantuvo al frente del medallero de los XX Juegos Bolivarianos al término de la tercera jornada de la competencia, en la que escaló a 37 oros, dos más que Venezuela, mientras que en Perú arreciaron las críticas contra las autoridades deportivas por problemas en la organización de la competencia.

La delegación colombiana ratificó este martes su predominio en el torneo que se disputa en las ciudades peruanas de Lima y Ayacucho al alcanzar 88 medallas, incluidas 34 de plata y 14 de bronce.

Le siguió Venezuela con dos preseas doradas menos (35), así como 27 platas y 23 bronces, para un total de 85 metales.

Chile escaló a la tercera posición con 11 oros, 12 platas y 9 bronces, mientras que Perú también avanzó hacia el cuarto lugar, con 9 de oro, 12 de plata y 27 de bronce.

Ecuador, que durante las dos primeras jornadas de la competencia había ocupado la tercera posición, descendió a la quinta, con 8 de oro, 15 de plata y 16 de bronce.

La sexta posición la ocupa Guatemala, que hasta el momento se ha convertido en la delegación invitada con mejor participación en la cita bolivariana, ya que suma 8 oros, 5 platas y 7 bronces.

Durante la segunda jornada se disputaron competencias de tiro deportivo, hockey, sóftbol, bádminton, tiro con arco, natación, squash, esgrima, BMX race, ecuestre, vela, lucha y levantamiento de pesas.

Entre los resultados más destacados, estuvo el predominio de Colombia en las categorías reina del levantamiento de pesas, a ganar las medallas de oro Camilo de Jesús Cerro y Marcos Alejandro Bonilla, en las divisiones masculinas, y Yayran Tisforod y Yeinny Geles, en las pruebas femeninas.

Además, la nadadora chilena Kristel Köbrich, de 40 años, sumó su segunda medalla de oro en estos Bolivarianos al ganar la prueba de los 1.500 metros libres, tras haber vencido el lunes en los 800 metros libres.

La esgrimista peruana María Luisa Doig ganó la novena medalla de oro para los anfitriones, tras derrotar por 14-9 en la final de la modalidad de espada individual a la paraguaya Gabriela Viveros.

Perú también conquistó otro oro en tiro, en la modalidad de rifle de aire 10 metros mixto, donde la dupla conformada por Diego Morín y Alexia Arenas se impuso por 17-13 a la guatemalteca integrada por Douglas Oliva y Polymaría Velásquez.

El luchador Ángel Cortés dio este martes el primer oro a Panamá, al ganar la categoría libre de 86 kilos de la lucha, la misma presea que obtuvo en octubre pasado en los Juegos Centroamericanos de Guatemala.

Más allá de los resultados deportivos, durante la jornada arreciaron las críticas contra la organización de los juegos, a cargo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), principalmente por dificultades en el alojamiento, transporte y alimentación de las delegaciones y deportistas.

Ante esto, el IPD, que se hizo cargo del torneo tras eliminar el Gobierno de Dina Boluarte (2022-2025) el Proyecto Legado, que organizó exitosamente los Juegos Panamericanos de 2019, presentó disculpas y aseguró que está trabajando para solucionar “las graves situaciones críticas encontradas”.