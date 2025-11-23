El Arsenal, con un ‘hat trick’ de Eberechi Eze, dominó el derbi del Norte de Londres contra el Tottenham Hotspur y abre brecha en la cabeza de la tabla: tienen seis puntos de ventaja respecto al Chelsea y siete frente al Manchester City para permitirse soñar con su primera Premier League en más de dos décadas.

Los ‘Gunners’ están en la mejor posición posible para acabar con la maldición que se alarga ya desde 2004, cuando ganaron la liga invictos. Su favoritismo, ante la incomparecencia de Liverpool y Manchester City, que perdieron este fin de semana, quedó plasmada en la imponente victoria contra los vecinos del Tottenham, completamente maniatados este domingo.

Ni un minuto tardó el Arsenal dio el primer susto cuando Eberechi Eze, estrella del encuentro, filtró un balón por encima de los centrales para que Declan Rice fusilara a Vicario. El portero italiano, sin embargo, reaccionó rápido y cerró las piernas para evitar el 1-0, pero era cuestión de tiempo que este Tottenham encerrado y metido atrás, con cinco defensas y dos medios defensivos, fuera castigado.

Pasada la media hora y tras una gran jugada combinatoria, Merino se transformó en ’10′ para picar una pelota hacia el corazón del área que bajó Leandro Trossard. El belga bailó para controlar la pelota y girarse hacia el arco de Vicario y con ayuda de un desvío de Van de Ven acabó con el empate a cero.

Cinco minutos después y según se le desmontaba el plan a Thomas Frank, Eze tumbó en el área un blando Bentancur y acribilló la red con un disparo centrado pero por imposible por potencia para Vicario.

El ’10′ del Arsenal, que estuvo a una firma de fichar por los ‘Spurs’ en verano, dejó otra marca nada más salir del túnel de vestuarios, un disparo desde fuera del área para poner el 3-0 y desguazar a un Tottenham que salió con el plan equivocado y se marchó trasquilado.

Los ‘Spurs’, cuestiones del destino, recortaron en su primer tiro del partido, de la manera más inverosímil posible. En una conducción en el centro del campo, Martín Zubimendi se confió ante la presión de Richarlison Y Palhinha. El portugués segó la pelota y el brasileño de primeras anotó desde más de cuarenta metros por encima de un David Raya que poco pudo hacer. Un golazo, pero inútil.

Porque no sirvió de nada y porque Eze aún tenía un truco en la chistera. En una triangulación entre Merino, Trossard y Eze, el mediapunta quedó en posición de disparo dentro del área y este domingo estaba tocado por una varita. Antes de que la pelota saliera escupida de su bota, ya olía a gol. Su primer ‘hat trick’ con la camiseta del Arsenal en su primer derbi del Norte de Londres.

El Arsenal fortalece su posición de líder con 29 puntos, seis más que el Chelsea y siete más que el Manchester City. El Tottenham se queda noveno, con 18 unidades, a tres de la Champions League, pero lo más preocupante es su imagen, acabó bañado por los ‘olés’ del Emirates.

- Ficha técnica:

4 - Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Hincapié (Mosquera, m.88), Calafiori (Lewis-Skelly, m.92); Rice, Zubimendi, Merino (Nwaneri, m.88); Trossard (Madueke, m.79), Eze y Saka.

1 - Tottenham Hotspur: Vicario; Spence (Porro, m.78), Romero, Van de Ven, Danso (Simons, m.46), Udogie; Bentancur (Kolo Muani, m.66), Palhinha; Kudus (Johnson, m.79), Odobert (Sarr, m.66) y Richarlison.

Goles: 1-0. Trossard, m.36, 2-0. Eze, m.41, 3-0. Eze, m.46, 3-1. Richarlison, m.56 y 4-1. Eze, m.76.

Árbitro: Michael Oliver amonestó Rice (m.88) por parte del Arsenal y a Bentancur (m.32), Romero (m.71) y Porro (m.87) por parte del Tottenham.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada doce de la Premier League disputado en el Emirates Stadium (Londres).