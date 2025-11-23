Lanús se alzó con su segundo título de la Copa Sudamericana, tras vencer en penaltis al Atlético Mineiro en Asunción, y le dio a Argentina este sábado la undécima conquista en la competición que lo consolida como el país más ganador del torneo.

El Granate ocupa ahora el trono que obtuvo en el 2024 el argentino Racing Club ante otro brasileño, Cruzeiro.

Cabe recordar que Lanús obtuvo su primer trofeo en este certamen en 2013 cuando se impuso a otro brasileño, el Ponte Preta, en una final cuya ida terminó 1-1 en Sao Paulo y en el juego de vuelta la formación argentina se impuso por 2-0 en el estadio Ciudad de Lanús.

La segunda Copa Sudamericana que consigue el Granate, que dirige Mauricio Pellegrino, se dio este sábado tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario y en el alargue, y tras superar 5-4 en los penaltis al Atlético Mineiro, que buscaba su primer trofeo en el certamen y anhelaba darle a su país el sexto título para sus vitrinas.

Brasil es segundo en el palmarés de la Copa Sudamericana con los campeonatos logrados por Athletico Paranaense (2), Internacional, Sao Paulo y Chapecoense.

Ecuador es tercero en el listado de campeones con cuatro títulos, conquistados por Independiente del Valle (2) y Liga de Quito (2).

El palmarés general de campeones lo completan con un trofeo cada uno el Cienciano peruano, el Pachuca mexicano, la Universidad de Chile y el Independiente Santa Fe colombiano.

Como dato curioso, los equipos de Venezuela, Bolivia, Paraguay y Uruguay nunca han ganado esta competencia.

Palmarés de campeones de la Copa Sudamericana:

AÑO CAMPEÓN SUBCAMPEÓN

2002 San Lorenzo (ARG) Atlético Nacional (COL)

2003 Cienciano (PER) River Plate (ARG)

2004 Boca Juniors (ARG) Bolívar (BOL)

2005 Boca Juniors (ARG) Pumas (MEX)

2006 Pachuca (MEX) Colo Colo (CHI)

2007 Arsenal (ARG) América (MEX)

2008 Internacional (BRA) Estudiantes de La Plata (ARG)

2009 Liga de Quito (ECU) Fluminense (BRA)

2010 Independiente (ARG) Goiás (BRA)

2011 U. de Chile (CHI) Liga de Quito (ECU)

2012 Sao Paulo (BRA) Tigre (ARG)

2013 Lanús (ARG) Ponte Preta (BRA)

2014 River Plate (ARG) Atlético Nacional (COL)

2015 I. Santa Fe (COL) Huracán (ARG)

2016 Chapecoense (BRA)* Atlético Nacional (COL)

2017 Independiente (ARG) Flamengo (BRA)

2018 A. Paranaense (BRA) Junior (COL)

2019 I. del Valle (ECU) Colón (ARG)

2020 Defensa y Justicia (ARG) Lanús (ARG)

2021 A. Paranaense (BRA) Bragantino (BRA)

2022 I. del Valle (ECU) Sao Paulo (BRA)

2023 LDU Quito (ECU) Fortaleza (BRA)

2024 Racing (ARG) Cruzeiro (BRA)

2025 Lanús (ARG) Atlético Mineiro (BRA).

* La Conmebol otorgó el título al Chapecoense tras el accidente aéreo que provocó la muerte de 71 personas, muchas de ellas integrantes de la delegación del equipo brasileño.