Con todo por la remontada. Junior recibe a Independiente Medellín, este sábado, a partir de las 2 p. m., en el estadio Romelio Martínez, por el juego de vuelta de la gran final de la Supercopa Juvenil.

Leer también: “América no es ninguna cenicienta, va a dar la pelea”: Álex Escobar

Y es que no hay mañana. Hay que ganar sí o sí. Hay una desventaja de 2-0 en el marcador global, pero no hay imposibles. Con el apoyo de su gente (la entrada será gratuita) el onceno currambero intentará darle vuelta a la serie.

Claro que se puede. Porque este plantel ya ha demostrado a lo largo de este campeonato que tiene argumentos para ganarle a cualquier rival que enfrente.

Eso sí, tiene que ser una imagen completamente opuesta a lo que fue el encuentro de ida en territorio antioqueño. Porque en ese juego los barranquilleros fueron superados e incluso pudieron haber perdido por algún gol más en contra.

Leer más: Tres fechas de suspensión para Luis Díaz en la ‘Champions’

Atrás deben quedar las dudas, los errores que se cometieron y sacar lo mejor de su juego para poder superar al ‘Poderoso de la Montaña’, que estará con la tranquilidad de la ventaja que logró en su casa.

Entre los jugadores de este equipo hay varios que se han concentrado con el Junior de primera categoría, bajo el mando de Alfredo Arias: Licona, Borja y Olmos, entre otros, los cuales son de los que más experiencia tienen.

El onceno dirigido por Éder Hernández llegó hasta la gran final luego de eliminar en las semifinales a Envigado FC, mientras que el DIM dejó en el camino a Millonarios.

Leer también: Lo de Javier Báez es más grave de lo que se pensaba

En los cuartos de final ‘el Tiburón’ eliminó a Unión Magdalena por penales y en octavos superó a Llaneros FC.

Se espera un buen acompañamiento de aficionados en el escenario deportivo, al cual podrán acceder de forma gratuita.

Este partido, que será a partir de las 2 de la tarde, se podrá ver por la señal de Win Sports.

Así que todos los caminos conducen al Romelio Martínez, para apoyar a Junior y poder conquistar el título en la Supercopa Juvenil.