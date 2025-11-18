Racing-River será el cruce estelar de los octavos de final del Torneo Clausura, tras completarse este lunes la decimosexta y última jornada del certamen.

Los empates de Barracas Central ante Huracán (1-1) y Belgrano-Unión (0-0), más el triunfo por 0-2 de Independiente Rivadavia contra Defensa y Justicia definió las posiciones de la zona A.

En tanto, el triunfo de Gimnasia a domicilio ante Platense por 0-3 terminó de confirmar las ubicaciones del grupo B.

Así serán los cruces.

El duelo entre Racing (3A) y River (6B) reeditará el cruce de los cuartos de final de Copa Argentina, en una parte superior de los octavos de final de Torneo Clausura que se completará con Boca (1A) - Talleres (8B), Unión (2A) - Gimnasia (7B) y Central Córdoba (4A) - San Lorenzo (5B).

Por su parte, en la zona inferior del cuadro los dueños serán: Vélez Sarsfield (4B) - Argentinos Juniors (5A), Deportivo Riestra (3B) - Barracas Central (6A), Lanús (2B) - Tigre (7A) y Rosario Central (1B) - Estudiantes (8A).

Estos duelos serán a partido único, siendo local el mejor posicionado en la tabla general de posiciones.