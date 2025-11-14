La Selección Colombia afrontará el tramo final de su preparación para el Mundial 2026 con dos partidos internacionales en Estados Unidos, donde buscará mantener ese rendimiento que ha mostrado en el último año.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo acumula seis encuentros invictos en competencias oficiales y 15 partidos amistosos sin conocer la derrota, cifras que consolidan uno de los mejores momentos recientes de ‘La Tricolor’.

Durante el proceso, Colombia también logró sostener una racha de 25 compromisos sin perder entre Eliminatorias y Copa América, certamen en el que alcanzó la final en 2024 y cayó ante Argentina en el tiempo extra.

El primero será este sábado, 15 de noviembre a las 7:30 p. m. contra Nueva Zelanda en el Chase Stadium, Fort Lauderdale.

¡𝗠𝗮𝗻̃𝗮𝗻𝗮 𝗷𝘂𝗲𝗴𝗮 𝗹𝗮 𝗦𝗲𝗹𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗻𝗼𝘀 𝗨𝗡𝗘!



🆚 🇳🇿 Nueva Zelanda

🗓 Sábado 15 de noviembre

🕞 7:00 p.m. (hora COL)

🏟 Chase Stadium, Fort Lauderdale

🏆 Fecha FIFA

📺 @CanalRCN, APP Canal RCN - @GolCaracol, Ditu#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/JfLeuikd1z — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 14, 2025

El otro será el martes, 18 de noviembre a las 8 de la noche contra Australia en el Citi Field, Nueva York. Ambos duelos servirán como ensayo previo al sorteo mundialista, en el que Colombia, ubicada actualmente en el puesto 13 del ranking FIFA, se proyecta como selección del bombo 2.

Asimismo, tanto Nueva Zelanda como Australia ya tienen asegurado su cupo en el Mundial 2026. Los neozelandeses, ubicados en la posición 85 del ranking FIFA, harán parte del bombo 4.

Mientras que, Australia, situada en el puesto 25, integrará el bombo 3. Esto significa que cualquiera de estos dos equipos podría coincidir con Colombia en la fase de grupos del campeonato.

🎥 ¡𝙀𝙣𝙛𝙤𝙘𝙖𝙙𝙤𝙨, 𝙘𝙤𝙣𝙘𝙚𝙣𝙩𝙧𝙖𝙙𝙤𝙨 𝙮 𝙪𝙣𝙞𝙙𝙤𝙨! 🫂😎

La 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫𝐞𝐬 no para de trabajar y afina detalles para lo que viene. 🤙⚽#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/qLDGHpIjsk — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 14, 2025

Australia ha afrontado recientemente cuatro amistosos internacionales, dos de ellos frente a Nueva Zelanda, serie en la que obtuvo victorias por 1-0 y 3-1.

Puede ver los partidos por el Canal RCN, y Gol Caracol.