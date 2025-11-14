La Selección Colombia afrontará el tramo final de su preparación para el Mundial 2026 con dos partidos internacionales en Estados Unidos, donde buscará mantener ese rendimiento que ha mostrado en el último año.
El equipo dirigido por Néstor Lorenzo acumula seis encuentros invictos en competencias oficiales y 15 partidos amistosos sin conocer la derrota, cifras que consolidan uno de los mejores momentos recientes de ‘La Tricolor’.
Durante el proceso, Colombia también logró sostener una racha de 25 compromisos sin perder entre Eliminatorias y Copa América, certamen en el que alcanzó la final en 2024 y cayó ante Argentina en el tiempo extra.
El primero será este sábado, 15 de noviembre a las 7:30 p. m. contra Nueva Zelanda en el Chase Stadium, Fort Lauderdale.
El otro será el martes, 18 de noviembre a las 8 de la noche contra Australia en el Citi Field, Nueva York. Ambos duelos servirán como ensayo previo al sorteo mundialista, en el que Colombia, ubicada actualmente en el puesto 13 del ranking FIFA, se proyecta como selección del bombo 2.
Asimismo, tanto Nueva Zelanda como Australia ya tienen asegurado su cupo en el Mundial 2026. Los neozelandeses, ubicados en la posición 85 del ranking FIFA, harán parte del bombo 4.
Mientras que, Australia, situada en el puesto 25, integrará el bombo 3. Esto significa que cualquiera de estos dos equipos podría coincidir con Colombia en la fase de grupos del campeonato.
Australia ha afrontado recientemente cuatro amistosos internacionales, dos de ellos frente a Nueva Zelanda, serie en la que obtuvo victorias por 1-0 y 3-1.
Puede ver los partidos por el Canal RCN, y Gol Caracol.