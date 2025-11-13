El español Carlos Alcaraz superó este jueves al italiano Lorenzo Musetti (6-4 y 6-1), selló su pase a semifinales de las Finales ATP de Turín como primero de grupo y certificó su dominio en el ránking mundial gracias al pleno en la fase de grupos de esta Copa de Maestros.

Leer también: Skubal y Skenes ganan el premio Cy Young a los mejores lanzadores de la temporada de MLB

Carlos Alcaraz saltó a la pista central del Inalpi Arena con un claro objetivo. La clasificación a semifinales ya estaba asegurada. Peleó por ser primero de grupo. Conseguido. Y por acabar su fantástico año en lo más alto del ránking. Conseguido también. De paso, evitó a Sinner hasta una hipotética final.

Lo consiguió por la vía rápida, además. En dos sets, menos de hora y media. En un duelo complicadísimo ante Musetti, que recibió el apoyo inagotable de una grada volcada con su tenista. El italiano llegó como reserva, se coló en el cuadro principal por la lesión de Djokovic y peleó con Alcaraz por el primer puesto del grupo. Quedó eliminado, pero nada mal para ser su primera Copa de Maestros.

El problema es que en uno de los partidos más importantes de su carrera, ‘Lolo’ se cruzó ante un Alcaraz imparable, obcecado con el número 1 de final de temporada y en un genial estado de forma que nunca había experimentado en este torneo. Pese a su empeño, no pudo hacer nada ante el murciano, en trance desde el inicio para lograr otra victoria histórica en su palmarés.

Leer más: ‘Pipe’ Urueta se mantiene como coach de banca de los Rangers de Texas

Quizá no fue el partido más brillante del ganador de Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos este curso. Musetti le dio guerra. Pero la realidad es que tuvo siempre bajo control el duelo. No dejó que se le fuera de las manos en ningún momento. Incluso cuando su revés parecía no ser tan preciso como otros días fue capaz de reactivarlo a tiempo.

Rompió en el primer set en un momento clave. Golpe de efecto ante un Musetti que atisbó por un momento una lucha igualada ante su rival. Con 5-4 a su favor, Alcaraz quebró en la segunda bola de set que dispuso. Solo un error poco común en sus manos unos cuantos puntos antes le privó de hacerlo a la primera. Su derecha, cuando la tenía casi ganada, se estrelló en la red.

Ahí Musetti empezó a perder la fe. Y Alcaraz empezó a ver el número 1 muy cerca. Tuvo un ‘break’ nada más comenzar el segundo envite, pero resistió Musetti. No pudo con el siguiente y el españo tomó una ventaja ya insalvable. Del 3-1, además, pasó en un abrir y cerrar de ojos al 5-1. Musetti torció el gesto. Estaba fuera.

Leer también: Lamine Yamal y Declan Rice, en pugna por el premio Puskas a mejor gol de la temporada

A Alcaraz no le tembló la mano. Con su servicio puso el 6-1 definitivo. Se coronó como número a la tercera bola de partido que dispuso. Saludó deportivamente a Musetti en la red. Y gritó el clásico ‘¡Vamos!’ que se escuchó pese a la ovación elegante del recinto. Número 1 del año, primero de grupo. Pleno de victorias en esta edición de las Finales ATP. Un total de 70 victorias. En el horizonte, el doctorado como ‘Maestro’.