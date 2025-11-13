En una convocatoria que mezcla talento, emoción y momentos inolvidables, la Fifa reveló este jueves los nominados a los premios Puskas y Marta, a mejores goles de la temporada 2024-2025 (entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025).

La atención inicial recae en dos figuras que representan generaciones y estilos distintos: Lamine Yamal, del FC Barcelona, y Declan Rice, del Arsenal de Inglaterra. Ambos encabezan la lista por dos goles que desataron la admiración del mundo futbolístico, uno en la Liga de España y el otro en la ‘Champions League’.

🗳️ #TheBest aguarda por tu voto... 👀



¡Elige a tu jugador y jugadora favoritos! — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 12, 2025

El joven Lamine Yamal, con apenas 17 años, logró una auténtica obra de arte en el derbi catalán ante el Espanyol, el 15 de mayo de 2025. Tras un amague, encaró desde la banda derecha, recortó hacia el centro y soltó un zurdazo imposible que se clavó en el ángulo, un gol que selló la victoria azulgrana y su nominación al galardón.

Por su parte, Declan Rice firmó su candidatura el 8 de abril de 2025, con un tiro libre perfecto ante el Real Madrid en la Champions League. En el minuto final, el centrocampista inglés sorprendió al portero con un disparo que combinó potencia y precisión quirúrgica, llevando al Arsenal a la gloria europea y conquistando el aplauso universal.

Junto a ellos, la Fifa anunció una lista repleta de golazos provenientes de todas las regiones del mundo.

¡Los nominados al Premio #Puskas de la FIFA! 💫



Pedro de La Vega 🇦🇷, Santiago Montiel 🇦🇷, Carlos Orrantía 🇲🇽 y Lamine Yamal 🇪🇸, entre los candidatos al gol más espectacular del año. 🔥



¡Mira todos los goles y vota por tu favorito! 🗳️ — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 13, 2025

Los nominados al Premio Puskás 2025 son:

. Alerrandro | Vitória-Cruzeiro 19 de agosto de 2024

. Alessandro Deiola | Cagliari-Venezia | 18 de mayo de 2025

. Pedro de la Vega | Cruz Azul-Seattle Sounders | 31 de julio de 2025

. Santiago Montiel | Independiente-Independiente Rivadavia | 11 de mayo de 2025

. Amr Nasser | Al Ahly-Pharco | 17 de abril de 2025

. Carlos Orrantía | Querétaro-Atlas | 16 de abril de 2025

. Lucas Ribeiro | Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund | 21 de junio de 2025

. Declan Rice | Arsenal-Real Madrid | 8 de abril de 2025

. Rizky Ridho | Persija Jakarta-Arema | 9 de marzo de 2025

. Kévin Rodrigues | Kasımpaşa-Rizespor | 9 de febrero de 2025

. Lamine Yamal | Espanyol-Barcelona | 15 de mayo de 2025.

¡Las nominadas al Premio #Marta de la FIFA! 💫



Mariona Caldentey 🇪🇸, Kishi Núñez 🇦🇷 y Lizbeth Ovalle 🇲🇽 presentes entre los goles más espectaculares del año. 🌟



Mira todos los goles y vota ahora. 👇 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 13, 2025

En la rama femenina, el Premio Marta 2025 —que rinde homenaje a la legendaria futbolista brasileña— cuenta con una lista igualmente brillante. Las nominadas son:

. Jordyn Bugg | North Carolina Courage-Seattle Reign | 22 de marzo de 2025

. Mariona Caldentey | Olympique de Lyon-Arsenal | 27 de abril de 2025

. Ashley Cheatley | Brentford-Ascot United |3 de noviembre de 2024

. Kyra Cooney-Cross | Alemania-Australia | 28 de octubre de 2024

. Jon Ryong-jong | RPD de Corea-Argentina | 2 de septiembre de 2024

. Marta | Orlando Pride-Kansas City Current | 17 de noviembre de 2024

. Vivianne Miedema | Gales-Países Bajos |5 de julio de 2025

. Kishi Núñez | Argentina-Costa Rica |8 de septiembre de 2024

. Lizbeth Ovalle | Tigres-Guadalajara | 3 de marzo de 2025

. Ally Sentnor | Estados Unidos-Colombia | 20 de febrero de 2025

. Khadija Shaw | Hammarby-Manchester City | 21 de noviembre de 2024.

La decisión final de ambos galardones dependerá de una votación dividida entre el público y un panel de expertos de la Fifa, con un peso del 50 % cada uno.

La votación está abierta desde este jueves y finalizará el próximo 3 de diciembre y se realiza mediante una aplicación específica en la página FIFA.com/The-Best-FIFA-Football-Awards-2025. Los ganadores se darán a conocer durante la gala de los The Best Fifa Football Awards 2025.