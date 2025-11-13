El zurdo Tarik Skubal, de los Tigres de Detroit, y el derecho Paul Skenes, de los Piratas de Pittsburgh, fueron anunciados este miércoles por la MLB como los ganadores del premio Cy Young, que distingue a los mejores lanzadores de las Liga Americana y Nacional en la temporada de Grandes Ligas 2025.

Skubal, por la Liga Americana, y Skenes, por la Nacional, fueron escogidos mediante la votación realizada por los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica (BBWAA).

El estelar zurdo de los Tigres superó en la votación a Garrett Crochet, de los Medias Rojas de Boston, y Hunter Brown, de los Astros de Houston, para quedarse con su segunda distinción en años consecutivos.

Skubal se convirtió en el primer lanzador de la Liga Americana en ganar esta distinción en temporadas seguidas desde que el dominicano Pedro Martínez lo hizo en las campañas de 1999 y 2000, lanzando para los Medias Rojas.

El as de los Tigres realizó 31 aperturas en la serie regular de la pasada temporada y en 21 de ellas completó seis o más entradas de tres carreras o menos.

Skubal, quien limitó a la oposición a batear para un promedio de apenas .200, lideró la Liga Americana en porcentaje de carreras limpias permitidas (2.21), mientras que fue segundo en ponches propinados (241) y en entradas lanzadas (195.1), con lo que ayudó a los Tigres a regresar a la postemporada.

Por su parte, Skenes, quien ganó de manera unánime, superó en la elección al dominicano Christopher Sánchez, de los Filis de Filadelfia, y al japonés Yoshinobu Yamamoto, Jugador Más Valioso de la pasada Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles, para quedarse con la primera distinción de su joven carrera en las Grandes Ligas.

Skenes, de 23 años y ganador del premio Novato del Año en la temporada 2024, se unió al mexicano Fernando Valenzuela (ganador de ambos premios en 1981) y Dwight Gooden (Novato del Año en 1984 y Cy Young en 1985), como los únicos lanzadores en sumar estas dos distinciones en sus primeras temporadas en el máximo nivel de la MLB.

La estrella de los Piratas obtuvo el galardón amparado en su dominio desde el montículo, ya que a lo largo de los 32 partidos que inició tuvo un porcentaje de efectividad en 1.97, el mejor en todas las Grandes Ligas.

Su registro de 10-10 en victorias y derrotas se debió a la falta de respaldo ofensivo por parte de los Piratas, quienes apenas anotaron once carreras en los 10 juegos que perdió.

Skenes contabilizó 20 salidas de calidad y limitó a los bateadores de los demás equipos a un promedio de solo .199 ante sus lanzamientos, en un recorrido en el que fue el lanzador abridor del Juego de Estrellas por segundo año consecutivo.