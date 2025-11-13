La llegada de Luis Felipe Urueta a la conducción principal de un equipo de Grandes Ligas se va a dar tarde o temprano, pero por ahora el barranquillero continúa como coach de banca de los Rangers de Texas.

A pesar de la salida del mánager Bruce Bochy, ‘Pipe’ seguirá en el cargo de bench coach con el arribo de Skip Schumaker como piloto de la novena texana.

Schumaker fue quien lo llevó como coach de banca a los Marlins de Miami durante las temporadas de 2023 y 2024, y, posteriormente, lo llamó para que se vinculara a los Rangers, donde el ahora mánager era asesor principal del presidente de operaciones de béisbol, Chris Young.

El bench coach es el segundo al mando dentro de un staff de un equipo de béisbol.

Con su nombramiento como piloto de los Rancheros, Schumaker decidió sostener al colombiano a su lado para conformar y dirigir a los Rangers, que acaban de cerrar un ciclo con la partida de Bochy.

Luego tres temporadas, en la que el punto más alto fue la conquista del título de la Serie Mundial en 2023, el primero de la franquicia, Bruce Bochy y los Rangers decidieron de común acuerdo poner fin al vínculo que los unía.

No obstante, el equipo le ofreció un puesto de asesor en la oficina principal. “El club siempre tendrá un lugar especial para Bochy por su liderazgo y por haber traído el primer título de la Serie Mundial”, dijo Chris Young.

Bochy dirigió a los Rangers de 2023 a 2025, logrando un récord de 249 victorias y 237 derrotas. No logró clasificar a los playoffs en las dos temporadas posteriores a la Serie Mundial (2024 y 2025).

El nuevo capataz, Schumaker, ya tuvo el timón de los Padres de San Diego, los Cardenales de San Luis, y los Marlins de Miami. Fue Mánager del Año de la Liga Nacional en 2023.

Otras de las nuevas caras del staff de Rangers son el puertorriqueño Álex Citrón, instructor de bateo; Rod Barajas, el coach de control de calidad; Travis Jankowski, el coach de primera, y Colby Suggs, coach del bullpen.

El staff completo es el siguiente:

Mánager: Skip Schumaker.

Coach de banca: Luis Urueta.

Coach de pitcheo: Jordan Tiegs.

Coach de bateo principal: Justin Viele.

Coach de bateo de Grandes Ligas: Alex Cintrón.

Coach de primera base: Travis Jankowski.

Coach de tercera base: Corey Ragsdale.

Coach de control de calidad: Rod Barajas.

Coach de receptores: Brett Hayes.

Coach de pitcheo asistente: Dave Bush.

Coach de bullpen: Colby Suggs.

Coach de Grandes Ligas: Por determinar.