Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), fue atacado por un hombre que le tiró huevos durante el acto de presentación de su libro ‘Matar a Rubiales’, que tiene lugar este jueves en Madrid.

Al grito de “sinvergüenza”, un desconocido irrumpió en el acto y lanzó dos huevos que esquivó Rubiales. El atacante fue reducido y sacado de la sala, por lo que el evento continuó sin más incidentes.

Rubiales, que se lanzó a por el atacante y fue parado por asistentes al acto, explicó después por qué intentó defenderse.

“La suerte es que me han parado. No sé si tenía un arma o algo. He visto a una mujer embarazada con dos niños pequeños. He pensado en los niños”, detalló, al tiempo que puntualizó que se había “asustado mucho”, aunque reconoció: “Que me tiren huevos me da igual”.

Rubiales presenta este jueves en Madrid su libro, en el que repasa su gestión al frente de la RFEF (2018-2023) y da su versión sobre lo ocurrido en la final del Mundial femenino de 2023 con la jugadora internacional Jennifer Hermoso, a la que besó sin su consentimiento en el momento de la celebración del título conseguido por España.

Esto acabó desencadenando su dimisión al ser suspendido por la FIFA y, posteriormente, fue condenado por agresión sexual.