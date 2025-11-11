Los servicios médicos del FC Barcelona informaron “inmediatamente” a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) del tratamiento al que fue sometido Lamine Yamal por la pubalgia que arrastra y que ha obligado al seleccionador de España, Luis de la Fuente, a desconvocar al delantero azulgrana para los dos últimos partidos de la fase de clasificación al Mundial 2026.

Así lo han confirmado a EFE fuentes del club azulgrana, que precisan que la entidad actuó de manera responsable y coordinada, de acuerdo con el jugador, con el único objetivo de garantizar su recuperación.

La versión del Barça contrasta con el comunicado emitido por la Federación, que mostró su “sorpresa” y “malestar” por el “procedimiento invasivo de radiofrecuencia” al que se sometió el futbolista. La RFEF sostiene que no fue informada de dicho tratamiento, algo que el Barcelona niega.

En este sentido, las mismas fuentes de la entidad azulgrana puntualizan que Lamine Yamal continúa bajo la supervisión de los servicios médicos del club, que mantienen una comunicación constante con la RFEF.

En este contexto, el Barcelona consultó al doctor belga Ernest Schilders, experto en el tipo de lesión que padece el delantero de Mataró.

Schilders, según la versión del club, tenía una visita programada con el jugador el lunes en la Ciudad Deportiva, un día después del partido que el equipo azulgrana disputó ante el Celta de Vigo y en el que Lamine Yamal fue sustituido en el tiempo añadido.

Durante la consulta, se valoró positivamente la evolución de la pubalgia, que está controlada, y se acordó aplicar un tratamiento de radiofrecuencia para continuar avanzando en su recuperación definitiva.

Este tratamiento implica un periodo de reposo y seguimiento específico, de los que la RFEF, según la versión del Barça, fue inmediatamente informada por los servicios médicos del club.

De esta manera, Lamine Yamal se perderá el Georgia-España del próximo sábado, que se disputará en Tiflis, y el duelo contra Turquía previsto para el martes 18 de noviembre en Sevilla.