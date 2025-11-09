El futbolista colombiano Jhon Arias, actualmente en el Wolverhampton de Inglaterra, atraviesa una etapa complicada en su carrera.

Tras no lograr consolidarse en la Premier League, comienzan a surgir versiones sobre un posible regreso al Fluminense de Brasil, club donde vivió sus mejores momentos deportivos.

Arias llegó al Wolverhampton con grandes expectativas, pero su adaptación no ha sido sencilla. Hasta el momento solo ha disputado 12 partidos oficiales y su rendimiento ha estado por debajo de lo esperado.

Este bajo desempeño derivó en cambios dentro del club inglés, que recientemente despidió al entrenador Vitor Pereira y al director deportivo Domenico Teti, quienes habían sido los principales impulsores de su fichaje.

Con su salida, se abre la posibilidad de que el jugador replantee su futuro deportivo en el corto plazo. La información sobre el posible retorno de Arias fue revelada por Ademas Arrais, candidato a la presidencia del Fluminense, durante una entrevista en el programa Jornada 1902.

El dirigente aseguró que, de ganar las elecciones, buscará repatriar a Arias y al defensor Nino, figuras históricas del club tricolor.

“Vamos a intentar traer de vuelta a Arias y Nino. No puedo prometer que lo lograremos, pero haré todo lo posible para repatriarlos. No es aceptable que el equipo haya perdido a jugadores clave”, declaró Arrais.

Y es que Arias se convirtió en ídolo del Fluminense tras su llegada en 2021. En su paso por el club, disputó 230 partidos, anotó 47 goles y registró 55 asistencias, siendo pieza clave en la Copa Libertadores 2023, donde el conjunto brasileño se consagró campeón.

Su desempeño también lo llevó a ser nominado al once ideal de la FIFA en los premios The Best, gracias a su destacada actuación en el Mundial de Clubes.

¿Cuánto dura el contrato de Jhon Arias con el Wolverhampton de Inglaterra?

El principal obstáculo para su regreso es su contrato con Wolverhampton, que se extiende hasta el 30 de junio de 2029.

Esto significa que cualquier negociación requeriría un acuerdo económico complejo entre ambas instituciones, además del consentimiento del jugador.