Sabe que todavía tienen mucho por corregir, pero se quedó con bueno. El entrenador Alfredo Arias resaltó la labor de sus dirigidos en el empate 1-1 de Junior ante Fortaleza, este sábado, en el estadio Metropolitano de Techo, por la jornada 19 de la Liga-II.

“Se hizo gravísimo cuando se desvirtúa todo con la expulsión. Vinimos con un plan, lo habíamos hecho en la semana, lo estábamos haciendo bien, estábamos más cerca nosotros del segundo que ellos de empatarnos. Y esa expulsión, con un equipo que acá no ha perdido, que tiene uno más, jugó su rol. Los jugadores míos hicieron un buen esfuerzo, demostraron que para lo que se viene estamos preparados”, destacó en rueda de prensa.

El orientador aseguró que pudieron contener bien al rival con 10 hombres y destacó que han competido bien durante las 19 fechas que van del campeonato.

“Yo estoy muy conforme con la forma en las que estas 19 fechas el equipo ha competido. Hemos tenido altibajos, que yo los esperaba. Cuando uno tiene más tiempo para recuperar jugadores que entrenarlos y en un equipo que el técnico es nuevo y que va llegando, lógicamente que los altibajos existen. Tenemos cosas para mejorar, sin duda, partido a partido. El equipo dio una muestra carácter. Teníamos que sacar por lo menos este punto que logramos, pero vinimos a buscar los tres. Desde el primer minuto vinimos a atacar, a presionar, nos encontramos el gol, tuvimos un par de situaciones más en contra hasta la expulsión. Tuvimos que hacer todo lo posible para contener a un rival que juega muy bien”, manifestó.

“Además de la expulsión. Es una plaza esta que sabemos que se siente, y más para nosotros que venimos del calor y de Barranquilla. El equipo está preparado para ese momento que vinimos, que faltaban muchos minutos por jugar. Hemos competido estas 19 fechas y la mayoría de ellas hemos estado arriba. Vamos a hacer una buena gestión”, complementó.

Sobre si al cuadro rojiblanco le alcanzará en la parte física para afrontar todo lo que le queda dijo: “Debería darle, como a todos. Eso lo podré decir después que terminemos. Viene una parte del campeonato que es muy linda, nos falta una fecha ante un equipo como Nacional que iba líder. Vamos a jugar este partido, tratar de ganar los tres puntos y luego ver lo siguiente”.

El uruguayo afirmó que deben mejorar el tema de las expulsiones en partidos de cara a lo que viene.

“El aspecto a mejorar, luego del partido de hoy, es que no podemos quedar con 10, y menos de visitante. Lo que no he dicho y quiero decirlo es que otra vez la hinchada, en el peor momento nuestro, así como fue en Valledupar, estuvo acá”, señaló.

El orientador no quiso hablar de la actuación del juez central José Ortiz y expresó que el árbitro es el que sabe en qué momento sacar las tarjetas.

“Me ha pasado que hemos perdido partidos y me preguntando por el arbitraje, no me siento capaz de juzgar a una persona que hace una labor tan brava. Los partidos se hacen muy disputados a estas alturas. Lógicamente hay roces, ahí está la mano del árbitro de condicionarse con amarillas o no, él es el que sabe, no yo”, puntualizó.

Por último, Alfredo Arias explicó la razón por la que Teófilo Gutiérrez no jugó ante Fortaleza.

“Teófilo está entrenando muy bien. Si nosotros hubiésemos terminado el primer tiempo ganando y con los mismo hombres, seguramente el segundo tiempo era un partido para Teófilo. Pero como nos empataron así, no era partido para él. Pero él está entrenando muy bien, lo hizo muy bien desde afuera, involucrado, corrigiendo desde el vestuario. Siempre es un placer tener a un jugador de esa calidad”, concluyó.