Junior empata a esta hora 1-1 con Fortaleza FC, en el estadio Metropolitano de Techo, de Bogotá, en cumplimiento de la penúltima fecha de la fase regular de la Liga II.

José Enamorado, al primer minuto de juego, puso en ventaja a los ‘Tiburones’, pero Emilio Aristizábal, a los 45+1, conquistó la igualdad.

El partido se le complicó demasiado a los rojiblancos luego de la expulsión de José Cuenú por un airado reclamo contra el árbitro José Ortiz, después de ser amonestado por una falta.

Junior comenzó con Andrés Steven Rodríguez encabezando el ataque y la inclusión de tres laterales en su formación titular, Edwin Herrera, Yeison Suárez y Jhomier Guerrero.

Rodríguez ocupa el lugar estelar de Guillermo Paiva, quien no ha estado en un buen nivel competitivo en los más recientes partidos. El paraguayo estará en el banco de emergentes.

Hansel Vásquez/Cortesía Hansel Vásquez José Enamorado tras aprovechar el rebote y rematar al arco para anotar.

Los rojiblancos esperan triunfar después de dos jornadas consecutivas sufriendo tropezones, ante América y Santa Fe.

Hay una buena presencia de público del conjunto rojiblanco. La colonia costeña en la capital dijo presente y algunos barristas se desplazaron hasta territorio bogotano.