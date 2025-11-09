José Enamorado volvió a tener un partido en el que marcó diferencia. El futbolista marcó el tanto con el que Junior empató 1-1 ante Fortaleza, resultado que le aseguró la clasificación a los rojiblancos a los cuadrangulares semifinales.

Si bien reconoce que tuvieron que sufrir, el barranquillero resalta el “gran trabajo” que hicieron todos sus compañeros en el terreno de juego.

“Nosotros nos vamos contentos con el gran trabajo que hizo el equipo, luchó hasta el final. Lastimosamente quedamos con uno menos desde el primer tiempo, sabemos lo complicado que es en esta plaza contra ellos, que tienen buen pie. Seguimos enfocados, se vienen cosas importantes y este equipo le apunta a pelear el título”, destacó en rueda de prensa.

El atlanticense, que llegó a cinco tantos en la presente Liga, se mostró feliz por lo que le viene aportando al club, aunque reconoció que debe seguir mejorando.

“En lo personal muy bien, contento por lo que vengo aportándole al equipo. Resaltar el trabajo que el equipo viene haciendo en este campeonato. Nosotros tenemos que saber cómo manejar estos partidos. Contento por cómo se me vienen dando las cosas y porque vengo aportándole cosas importantes al equipo”, señaló.

Por último, José Enamorado destacó el apoyo del hincha en Bogotá y dijo que se prepararán con todo para afrontar los cuadrangulares semifinales.

“Nosotros estamos contentos por el apoyo que el hincha nos está dando. Este equipo se está preparando para pelear cosas grandes, el equipo demostró que tiene carácter, que podemos ir al frente en cualquier plaza de Colombia, para eso trabajamos día a día. Para eso toca apuntarle a lo que viene, que es un partido duro ante Nacional y luego pensar en los cuadrangulares”, concluyó.