Otra vez ‘Lucho’. No para. Marcó un golazo con el Bayern Múnich en la mañana de este sábado 8 de noviembre, en el encuentro de la jornada de la Bundesliga, frente al Union Berlín.

Corría el minuto 37, Díaz tomó un rebote fuera del área rival, combinó con Josip Stanisic, este le devolvió el pase filtrado, pero muy largo. El guajiro evitó que se fuera el balón por la línea final barriéndose, luego encaró al arco y sacó un disparo, casi sin ángulo, que no pudo detener el arquero contrario. Un golazo.

Al terminar el primero tiempo, Luis Díaz y el Bayern empatan 1-1. La anotación del Union Berlín la hizo Danilho Doekhi al minuto 27.

El Bayern acumula una racha de 16 partidos sin perder en la temporada en todas las competiciones. Para ‘Luchito’ significó el gol número 6 de la campaña en la Bundesliga.

Video del gol de Luis Díaz con el Bayern de Múnich en la Bundesliga

¡¿QUÉ HICISTE, LUCHO?! ¡¡INFERNAL GOLAZO SIN ÁNGULO DE LUIS DÍAZ PARA EL 1-1 ENTRE BAYERN Y UNION BERLIN!!



“Que venga rápido el Mundial, Luis Díaz está suelto”: Carlos Valderrama

Antes del partido de hoy, ‘Lucho’ jugó en la Liga de Campeones con el Bayern Múnich en la semana. Marcó dos goles en el partido ante el PSG, actual campeón de la competición.

Ante su actuación, hasta Carlos ‘el Pibe’ Valderrama se refirió al gran momento del ex jugador de Junior de Barranquilla.

“Por ahí anda un man de la selección Colombia que está metiendo goles en todos lados, sí señor”, expresó el astro samario en un video emitido en sus redes sociales, en el que se le aprecia sosteniendo una charla espontánea con su esposa.

“Metió dos goles ese man, que venga rápido ese campeonato mundial, ese man está suelto, al que se le presenta le mete goles, le metió dos al PSG. ¡Nojoda, qué calidad!”, agregó.