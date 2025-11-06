La expulsión de Luis Díaz en el duelo entre Bayern Múnich y París Saint-Germain por la cuarta fecha de la Champions League sigue generando reacciones en el mundo del fútbol. El guajiro vio la tarjeta roja tras una dura entrada sobre Achraf Hakimi, acción que derivó en la lesión del lateral marroquí. Sin embargo, varias figuras del fútbol internacional han salido a defender al delantero del Bayern, asegurando que no hubo mala intención en la jugada.

A la lista de voces que respaldan a Díaz —entre ellas las de Luis Enrique, Vincent Kompany, Josip Stanišić, Joshua Kimmich, Marquinhos y Harry Kane— se sumó ahora Toni Kroos. El mediocampista alemán utilizó su pódcast Einfach mal Luppen para criticar la decisión del árbitro Maurizio Mariani, a quien consideró equivocado al mostrarle la tarjeta roja al colombiano.

“Para mí está claro: no es roja. Dejó que la lesión de Hakimi influyera demasiado en la valoración de la jugada. Si Hakimi se levanta después de la acción, nadie habría revisado la jugada”, afirmó Kroos, quien además insistió en que los árbitros deben evaluar las acciones por lo que son y no por sus consecuencias. “En situaciones como estas, el árbitro debe juzgar la acción en sí, no las consecuencias”, añadió.

Kroos también se refirió al desarrollo del partido y destacó la superioridad del conjunto bávaro, que terminó imponiéndose pese a jugar gran parte del encuentro con un hombre menos. “El Bayern fue claramente superior y pudo irse 3-0 o 4-0 al descanso. No creo que el PSG le hubiese creado peligro con once contra once”, comentó el alemán.

Mientras tanto, Hakimi se encuentra en proceso de recuperación y se estima que podrá volver a las canchas en 2026, tras la lesión sufrida en la jugada con Díaz, quien ya le envió un mensaje de apoyo al lateral marroquí. La controversia por la expulsión sigue abierta, y cada vez son más las voces que ponen en duda la decisión arbitral.