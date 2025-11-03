La selección Colombia Sub-17 inicia este martes, a las 9:45 a. m., hora de nuestro país, su camino en el Mundial de Catar enfrentando a Alemania, uno de los rivales más duros del grupo y del torneo. El compromiso se disputará en Doha y se podrá ver por Caracol, RCN y Directv.

Leer también: Pep Guardiola: “Haaland está al nivel goleador de Messi y Cristiano”

El equipo nacional, dirigido por Freddy Hurtado, ha tenido una preparación intensa y llega con la mentalidad puesta en dar el golpe en la primera jornada. Aunque Alemania parte como favorita —campeona vigente del Europeo Sub-17 y siempre protagonista en esta categoría—, el grupo colombiano confía en su orden, su talento individual y el espíritu competitivo que ha mostrado en las últimas convocatorias.

Entre los convocados se destaca la presencia de tres jóvenes de la casa: Miguel Agámez y Yaiker David Moya, ambos de Junior, y Edmilson Yosue Herazo Torres, del Barranquilla FC. Los tres vienen siendo piezas fijas en las convocatorias del DT y se espera que sean inicialistas en el compromiso.

Del otro lado, Alemania presenta una nómina que impresiona por su potencia y técnica. Figuran nombres como Paris Brunner, delantero del Borussia Dortmund que ya suena en el radar de clubes europeos; Almugera Kabar, lateral zurdo con gran proyección ofensiva; Finn Jeltsch, defensor de jerarquía y buena salida; y el arquero Konstantin Heide, uno de los más destacados del pasado Europeo.

Leer más: Mbappé y Lamine Yamal lideran el once ideal del año

Colombia y Alemania abrirán el Grupo B del Mundial Sub-17 en un duelo que promete intensidad y emociones. Será una prueba exigente, pero también un escenario perfecto para ver jugadores como Miguel Agámez y Santiago Londoño, entre otros, que seguro buscarán brillar ante una de las grandes favoritas a ganar el Mundial.