La salida del Giro de Rigo: edición Carnaval, ya terminó de realizarse, con la largada del último lote femenino.
Antes de ello, el grupo de invitados internacionales de Rigoberto Urán ya se integraron a la competencia.
“Esto para la gente es como el Tour de Francia, estoy emocionado de estar en el Atlántico”: Egan Bernal
Dichos son los italianos Fabio Aru y Vincenzo Nibali, además de estrellas locales como Egan Bernal y Nairo Quintana.
Precisamente, Nairo se mostró muy conforme de estar en la línea de salida para esta experiencia: “Muy contento, muy feliz que la gente pueda disfrutar de este tipo de eventos y que este tipo de eventos también sean promovidos para dejar una huella en la juventud del Atlántico”, explicó.
La competencia ya se embarca por las vías de Barranquilla, con destino a los municipios del Atlántico.