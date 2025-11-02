La salida del Giro de Rigo: edición Carnaval, ya terminó de realizarse, con la largada del último lote femenino.

Antes de ello, el grupo de invitados internacionales de Rigoberto Urán ya se integraron a la competencia.

Dichos son los italianos Fabio Aru y Vincenzo Nibali, además de estrellas locales como Egan Bernal y Nairo Quintana.

Precisamente, Nairo se mostró muy conforme de estar en la línea de salida para esta experiencia: “Muy contento, muy feliz que la gente pueda disfrutar de este tipo de eventos y que este tipo de eventos también sean promovidos para dejar una huella en la juventud del Atlántico”, explicó.

La competencia ya se embarca por las vías de Barranquilla, con destino a los municipios del Atlántico.