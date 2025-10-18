El compatriota colombiano José Quintana, abridor de los Cerveceros en este cuarto partido decisivo, tuvo una jornada para el olvido en el Dodger Stadium. Su actuación quedó marcada por la agresividad ofensiva de los Dodgers y, en particular, por la precisión de Ohtani.

Quintana enfrentó la primera embestida del rival justo en el primer turno del partido: concedió el jonrón de apertura a Ohtani, lo que dio una ventaja temprana al equipo de Los Ángeles. En total, el lanzador colombiano trabajó dos entradas completas, permitiendo seis imparables, tres carreras limpias y otorgando una base por bolas, mientras que logró registrar un ponche antes de ser retirado. Esta actuación figura en los registros oficiales del juego 4 de la NLCS.

En la temporada regular 2025, Quintana había tenido un desempeño aceptable con los Cerveceros: alcanzó un récord de 11-7, con una efectividad de 3.96 y 89 ponches acumulados. Su perfil como lanzador zurdo experimentado, con recorrido en Grandes Ligas, le dio al equipo de Milwaukee confianza, pero en esta noche las circunstancias y el rival fueron demasiado para sostenerlo.

La derrota de Quintana no empaña su carrera ni su legado como uno de los lanzadores más representativos de Colombia en las Grandes Ligas, pero esta noche quedó claro que el dominio de Ohtani y la ofensiva de los Dodgers fueron demasiado exigentes para contener.