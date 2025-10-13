Cal Raleigh disparó un cuadrangular y Jorge Polanco remolcó dos carreras este domingo para allanar la victoria de los Marineros de Seattle por 1-3 sobre los Azulejos de Toronto en el primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Leer también: Alianza FC 0, Junior 1: triunfo que da un alivio al ‘Tiburón’

Los Marineros (1-0) silenciaron el Rogers Centre de Toronto, la casa de los Azulejos, al dominar el primer duelo de la serie al mejor de siete que nadie esperaba cuando comenzó la temporada.

Los Azulejos inclinaron la balanza en la primera entrada, cuando George Springer capturó el primer lanzamiento en el partido de Bryce Miller y despachó la pelota por encima de la pared del jardín izquierdo.

Kevin Gausman lanzó los primeros 5.2 episodios sin permitir libertades, hasta que dejó un Splitter en la zona baja de strike, que Raleigh logró conectar para dejar todo igual.

Leer más: “Néyser Villarreal es una bestia, todo el mundo lo ama”: César Torres

En la sexta entrada Polanco pegó indiscutible de Brendon Little al bosque izquierdo y llevó a la timbradora a su compatriota Julio Rodríguez.

Los visitantes pusieron la guinda en la octava entrada cuando el cubano Randy Arozarena anotó por indiscutible de Polanco.

El derecho Miller (1-0) trabajó durante seis capítulos en los que permitió apenas dos imparables, otorgó tres bases por bolas y ponchó a tres bateadores.

Leer también: “El plan salió por tener categoría en la definición”: Néstor Lorenzo

Luego de Miller, se subieron al montículo por los Marineros Gabe Speier, Matt Brash y el mexicano Andrés Muñoz (2), quien retiró a los últimos tres bateadores del partido para acreditarse su segundo salvamento de esta postemporada.

Gausman (1-1) cargó con la derrota, luego de permitir dos anotaciones en 5.2 entradas, en las que ponchó a cinco rivales.

El segundo juego de la serie se producirá este lunes de nuevo Toronto.