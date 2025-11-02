Dave Roberts, entrenador de Los Ángeles Dodgers, destacó este sábado el papel del lanzador japonés Yoshinobu Yamamoto en el triunfo que entregó a los angelinos la Serie Mundial contra los Azulejos de Toronto y no dudó en definirle repetidamente como “el GOAT” (el más grande de siempre).

“Yamamoto es el GOAT. Yamamoto es el GOAT. Yamamoto es el GOAT”, afirmó Roberts en la entrevista a pie de campo tras el 4-5 de los Dodgers en Toronto en el séptimo y decisivo juego de la Serie Mundial.

Yamamoto entregó tres victorias a los Dodgers en esta Serie Mundial y se llevó el MVP al jugador más valioso de estas finales.

“El béisbol es el mejor deporte que se haya creado”, aseguró Roberts antes de que su equipo recibiera el trofeo.

“Este grupo de chicos siguió luchando pese a las adversidades. Estos chicos son campeones por segundo año consecutivo”, añadió.

Los Ángeles Dodgers se proclamaron campeones de las Grandes Ligas por segundo año consecutivo, tras llevarse en la segunda entrada extra, el séptimo partido de la Serie Mundial contra los Azulejos de Toronto en el que el venezolano Miguel Rojas conectó el jonrón del empate en la novena y Will Smith, el del título.

Los Azulejos lo tenían ganado al llegar a la octava entrada arriba 4-2, pero unos cuadrangulares de Max Muncy y de Miguel Rojas cambiaron la historia del partido del Rogers Centre de Toronto.

En la segunda entrada extra, Will Smith entregó a la franquicia angelina el primer doblete en una Serie Mundial desde que lo lograran los Yanquis de Nueva York entre 1998 y 2000.