Néyser Villarreal es el jugador prime de Colombia en el Mundial sub-20 de Chile. Con los tres goles ante España, que decretaron la clasificación de ‘la Amarilla’ a las semifinales del campeonato, el delantero se convierte en el máximo goleador de la competencia con cinco tantos, sumando los dos que le marcó a Sudáfrica, en octavos.

Leer también: El monegasco Valentin Vacherot hace historia al ganar el Masters de Shanghái viniendo desde la clasificación

El técnico César Torres aprovechó el momento para resaltar la figura de su goleador y recordar que estuvo a punto de no jugar el Mundial sub-20. El seleccionador se refirió a la polémica que rodeó a Néyser, luego de que se hiciera pública una imagen suya vistiendo la camiseta del América de Cali. En su momento al futbolista lo criticaron fuertemente, pero el entrenador lo defendió de todo lo que ha pasado.

“Es una bestia, un animal, pero es humano y muy noble. Todo el mundo lo ama, todo el mundo lo quiere”, comenzó diciendo el técnico César Torres, dejando claro el aprecio y el respeto que tiene por su dirigido.

En medio de sus declaraciones, Torres reveló una conversación personal que tuvo con Villarreal tras la controversia: “Les voy a contar una anécdota: cuando sucedió lo de la camiseta de América, me escribió llorando y me dijo que no merecía ir a la selección Colombia, que no quería venir, que estaba muy frustrado”, confesó. Pero el timonel no dudó en brindarle apoyo emocional y motivacional al atacante. “Lo llamé muchas veces y le dije que era el goleador de la Selección, que se recuperara y que la Selección lo estaba esperando con los brazos abiertos”, agregó.

Leer más: Los Cerveceros de José Quintana clasifican a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

César Torres se la jugó por su estrella, que hoy le da las gracias a punta de goles en el Mundial.