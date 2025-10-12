En una noche redonda para la selección Colombia, ‘la Amarilla’ goleó el pasado sábado 4-0 a México en un amistoso disputado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Tras la contundente victoria, el director técnico Néstor Lorenzo compartió sus impresiones, destacando el trabajo colectivo, la preparación estratégica y el desempeño de nuevas caras.

Uno de los puntos altos del encuentro fue, nuevamente, la eficacia en la pelota quieta. “Somos un equipo, trabajamos como tal y estamos en esos detalles. Hoy otra vez pudimos convertir con pelota parada, pero todo depende más de la zona y del estudio del rival. El plan salió por tener categoría en la definición”, afirmó Lorenzo.

Sobre el buen momento que atraviesa la Selección, el entrenador argentino fue claro: “Trabajar, hilar fino en los detalles, armar un buen grupo de jugadores y personas, eso nos ha dado muchos resultados. Estudiamos mucho al rival, pero sin perder nuestra esencia”.

Lorenzo también aprovechó para valorar a los jugadores que tuvieron minutos y demostraron su capacidad. Sobre Kevin Serna, Álvaro Angulo y Willer Ditta, comentó que ya venían siendo observados en microciclos y que su rendimiento fue satisfactorio. “Serna hizo un trabajo sucio, pero muy importante. Le faltó la posibilidad de gol, pero cumplió con lo que le pedimos”, agregó.

En cuanto a los cambios tácticos, destacó el ingreso de Campaz para equilibrar el medio campo y dar descanso a Castaño y Jefferson Lerma, quienes habían realizado un gran esfuerzo frente al esquema mexicano.

“Campaz tiene ruptura, calidad en zurda y sabe atacar. ‘Juanfer’ también se sintió más cómodo y apareció su zurda para habilitar a Carbonero, lo cual me pone muy contento”, concluyó.

La selección Colombia de Néstor Lorenzo continúa construyendo confianza y profundidad de plantilla de cara al Mundial 2026, el gran reto que viene.