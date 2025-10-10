En el marco de su campaña ‘Caimanes más cerca de ti’, la organización barranquillera presenta una idea innovadora nunca vivida en el país, la experiencia ‘Picni en el diamante’.

En dicha experiencia, los fanáticos podrán acceder al estadio Édgar Rentería para ver en pantalla gigante el primer juego de la Serie Mundial, además de ello lo podrán vivir no solo desde la tribuna sino desde el mismo gramado del escenario donde podrán hacer un camping para disfrutar de la velada.

Farid Pájaro, gerente de Operaciones y Eventos, destacó la idea detrás de esta innovadora iniciativa. “En el marco de la campaña Caimanes Más Cerca de Ti, hemos creado el Picnic del Diamante como nuestro primer evento para darle una experiencia diferente a nuestros fanáticos. Vamos a ofrecer a los fanáticos una experiencia única e inolvidable, disfrutando de la Serie Mundial en un ambiente distinto, cercano y familiar dentro del estadio Estamos buscando que ellos y nosotros estemos más unidos. En este espacio, vamos a proyectar el primer juego de la Serie Mundial 2025 el 24 de octubre, que cae viernes”.

Boletería y horario

Pájaro dio detalles de lo que será la programación para ese día: “A partir de las 5:00 de la tarde tendremos las puertas abiertas y todos nuestros fanáticos tendrán acceso al estadio. La boleta la van a adquirir a través de la empresa TuBoleta, va a estar disponibles en los puntos online y también físicos en el estadio en el día del evento”.

El gerente también explicó que la boletería, está disponible en dos tipos: “Habrá una VIP que va a tener acceso al terreno de juego y va a tener un kit de picnic y más detalles que le vamos a brindar. Vamos también a tener una boletería de admisión general que va a tener acceso a la gradería, también van a participar de activaciones, interacciones con jugadores y muchas sorpresas más.

Ante esto, Pájaro extendió la invitación de parte de toda la organización barranquillera: “Invitamos a todos nuestros fanáticos para que estén apoyándonos y crean en que este proyecto y esta campaña llamada Caimanes Más cerca de Ti, más que un lema, es una realidad que viene con este nuevo departamento de Operaciones y Eventos”.

Es de apuntar que niños y niñas (de 5 a 12 años) entrarán gratis con un adulto que los acompañe. Mayores a esa edad, ingresarán pagando boleta.

Valor de la boletería

Boletería General $20.000

Incluye: Acceso a graderías, activaciones, interacción con jugadores y concursos. Niños y niñas (de 5 a 12 años) entrarán gratis con un adulto.

Boletería VIP: $30.000

Incluye: Kit de Picnic, acceso al terreno, activaciones, interacción con jugadores, concursos. Niños y niñas (de 5 a 12 años) entrarán gratis con un adulto.