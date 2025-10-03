El estadio Metropolitano de Barranquilla fue escenario de un hecho que se hizo viral rápidamente. Un hincha del Junior sorprendió al besar a dos mujeres en la ‘kiss cam’, durante el juego contra América de Cali el pasado jueves 2 de octubre.

En medio de la transmisión de Win Sports pudo observarse cómo un hombre tenía abrazadas a dos mujeres jóvenes, y justo cuando la cámara los enfocó éste besa a la que tiene a su derecha, e inmediatamente se voltea para darle también un beso en la boca a la mujer de su izquierda.

La escena sorprendió a más de uno, incluso el comentarista del canal deportivo quedó perplejo por la situación en las gradas. Este sería el partido más atractivo de la semana en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC), que correspondió a la ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay.

Aunque el ‘Equipo Tiburón’ perdió 1-2 ante ‘La Mechita’, sin lugar a dudas el Junior de Barranquilla protagonizó el gran momento de la noche con su hincha, pese a que el gol de Paiva fue anulado, y el equipo perdió varias oportunidades por sus juagadas erradas.

Este aficionado en especial se robó el show a nivel nacional, mientras hacía de las suyas, lo que contrarrestó la tristeza de los locales por el resultado del partido.

En definitiva, esta muestra de afecto, que no fue pensada ni dos veces, no solo estremeció a los televidentes sino también a Daniel Angulo, comentarista del encuentro, quien señaló: “Vean lo de este señor, es una cosa de locos”.

Asimismo, otro de los comentaristas de Win Sports soltó la carcajada por el comentario de su compañero, como muestra de sorpresa por la osadía del simpatizante de Junior, quien sin lugar a dudas se ganó más de un seguidor.