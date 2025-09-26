Un hecho histórico se registró en la Liga de Fútbol del Atlántico con la elección de Lizeth Milena Ucrós Bolívar como presidenta de la entidad, siendo la primera mujer que llega al cargo.

La contadora pública fue escogida en la Asamblea Extraordinaria de Clubes que se llevó a cabo este jueves en Barranquilla, tras recibir el respaldo de los clubes que conforman la institución más importante del balompié aficionado en el Atlántico.

“Estoy muy contenta y muy agradecida por la oportunidad que me están brindando en un deporte que es predominante de género masculino. Espero dar todo de mí para que sigamos enalteciendo toda la labor y la gestión que realiza la Liga para toda la gente que está detrás de esta organización”, manifestó Ucrós.

La dirigente ha incursionado en el balompié como presidenta y secretaria del club Estrellas del Barrio Abajo. Además, ha trabajado fuertemente para impulsar el fútbol femenino en el departamento. También ha laborado como revisora fiscal del Club Junior FC.

Ahora llega a la presidencia de la Liga para reemplazar a su esposo Francisco Sánchez, quien asumió la responsabilidad en 2019.

“Tengo ya más de 20 años detrás de bambalinas en los diferentes estamentos. He estado desde las escuelas de formación, acompañando a los jugadores, acompañando a la dirigencia y dando siempre lo mejor de mí para que las cosas fluyan”, expresó.

Ucrós, quien fue ideóloga de la remodelación de la vivienda de Sócrates Rodríguez, histórico empleado de la Liga, le apuntará a seguir fortaleciendo los temas deportivos, pero todo desde un enfoque social para el beneficio de los jóvenes y sus familias.

“La idea es seguir creciendo y continuar ayudando a tantos chicos que ven el fútbol la manera de salir adelante. Con la expectativa de alejarlos de la delincuencia y darles una oportunidad de vida como labor social para todos ellos. Desde el momento en que me propusieron me dije que hay que trabajar y dar lo mejor de nosotros para que todos los planes que tenemos se puedan dar. Tenemos grandes proyectos que, con el favor de Dios, vamos a desarrollar”, manifestó la dirigente.

Lizeth Ucrós asumirá la presidencia de la Liga el próximo 1 de enero de 2026.

Comité Ejecutivo de la Liga para 2026

Presidenta: Lizeth Ucrós

Primer vicepresidente: Moisés Díaz

Segundo vicepresidente: Jesús María Reyes

Secretaria: Nidia Vergara

Tesorero: Breitner Quiroz

Órgano de Control

Jorge Molinares

Monica Parra

Órgano de Disciplina

Boris Flórez

Juan Pablo Llinás