El italiano Gianluigi Donnarumma, portero del Manchester City y la campaña pasada en el PSG, fue galardonado este lunes con el Trofeo Yashin al mejor guardameta dentro de la gala del Balón de Oro 2025 que organizan la publicación France Football y la UEFA en el teatro Chatelet de París.

Donnarumma completó una magnífica temporada, con actuaciones decisivas en el conjunto parisino, que además de dominar los torneos domésticos se proclamó por primera vez ganador de la Liga de Campeones.

El futbolista de Castellammare di Stabia, de 26 años y que ya recibió este reconocimiento en 2021, releva en el palmarés del Trofeo al argentino Emiliano Martínez, ganador los dos pasados años.

“Estoy muy honrado de recibir este premio, contentísmo de mis prestaciones de la pasada temporada. Hemos disfrutado de forma increíble, gracias a todos mis antiguos compañeros, gracias a vosotros estoy aquí esta noche. Hicimos un año formidable”, dijo el portero italiano, que se marchó al final de año al Manchester City.

“Estoy concentrado a mi nueva aventura, tenemos objetivos muy elevados, espero conseguir los mismos trofeos”, señaló, y también tuvo palabras de agradecimiento a su familia y a su hijo pequeño, con quien entró en brazos en el teatro.

Hannah Hampton galardonada con el Trofeo Yashin

La inglesa Hannah Hampton, portera del Chelsea, fue galardonada este lunes con el Trofeo Yashin a la mejor guardameta dentro de la gala del Balón de Oro 2025 que organizan la publicación gala France Football y la UEFA en un acto celebrado en el teatro Chatelet de París.

Hampton destacó durante la pasada campaña en el equipo londinense, que ganó la Superliga inglesa y alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones, así como con la selección de Inglaterra, con la que se impuso en la Eurocopa de Suiza.

La jugadora de Birmingham, de 24 años, indicó que el premio no es solo para ella, sino para “todos los porteros y porteras” porque sigue su senda, y aseguró que “es un orgullo” ser parte del “grupo increíble” de los nominados y confió en que las jóvenes sigan su senda, así como agradeció a su familia, compañeras y a todos los entrenadores que han tenido y a Sarina Wiegman, seleccionadora de Inglaterra, por confiar en ella.