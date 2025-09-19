Este 18 de septiembre la FIFA actualizó el ranking de las selecciones masculinas y en el que la ‘Tricolor’ es protagonista, pues subió un puesto por su destacada actuación en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

De más de 200 equipos alrededor del mundo, Colombia ocupa la casilla 13 subiendo uno más y desplazando a México que se fue abajo y solo superado por dos selecciones suramericanas, Argentina y Brasil, que se ubican en el puesto 3 y 6, respectivamente.

Así las cosas, el equipo cafetero está a solo tres pasos de meterse en el top 10, que serán las selecciones que serán cabezas de serie en el Mundial 2026 y que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México.

¿Cómo les fue al resto de equipos?

España ha vuelto a la cima de la clasificación tras un comienzo destacado en la fase de clasificación para la Copa Mundial. Comenzó su campaña con una victoria por 0-3 en Bulgaria, y luego culminó sus dos victorias consecutivas fuera de casa con una goleada por 0-6 a Turquía.

Argentina, actual campeona del mundo, se clasificó para la fase final del próximo año en marzo y ya se había asegurado el primer puesto en la clasificación de la Conmebol antes de su derrota en la última jornada ante Ecuador. Sin embargo, esa derrota le ha hecho perder el primer puesto. La Albiceleste es ahora tercera, con Francia en segundo lugar tras sus victorias consecutivas sobre Ucrania e Islandia.

Por su parte, Italia protagonizó quizás el partido más emocionante de la fase de clasificación para el Mundial durante septiembre, al imponerse a Israel por 4-5 en un emocionante encuentro. Ese frenético choque se produjo tras la victoria por 5-0 sobre Estonia en el primer partido de Gennaro Gattuso al frente del equipo. Estas victorias les han llevado a situarse entre los diez primeros del ranking.

La sorpresa ha sido Eslovaquia que ha sido el país que más ha subido en la clasificación, ascendiendo diez puestos hasta el 42 tras su excepcional victoria por 2-0 en casa contra Alemania. Otras siete naciones subieron cinco o más posiciones: Gambia (puesto 115, +8), Madagascar (108, +7), Paraguay (37, +6), Uganda (82, +6), Libia (112, +5), Surinam (131, +5) y las Islas Feroe (136, +5).

El top 20 de las mejores selecciones masculinas del mundo