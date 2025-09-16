El cartagenero Jorge Carrascal llegó al fútbol brasileño con la expectativa de tener mayor visibilidad y ganar protagonismo en un club de la talla de Flamengo. Sin embargo, el panorama ha sido distinto al esperado para el volante colombiano, quien desde su arribo al ‘Fla’ no ha sido titular en ninguno de los cuatro partidos que ha disputado. Su papel ha sido el de revulsivo bajo la dirección técnica de Filipe Luis, quien explicó públicamente las razones por las cuales Carrascal aún no ha logrado consolidarse en el once inicial.

El entrenador brasileño fue directo al señalar que el principal obstáculo para Carrascal es la fuerte competencia que representa Giorgian De Arrascaeta, figura destacada tanto en Flamengo como en el fútbol brasileño en general.

“Es un jugador que originalmente compite por la posición con De Arrascaeta, quien está en su mejor momento. Es muy difícil para un nuevo pueda competir con uno de los mejores jugadores de Brasil en este momento”, afirmó Filipe Luis, dejando claro que, pese al talento del colombiano, todavía no es suficiente para desplazar al uruguayo del equipo titular.

No obstante, el técnico también dejó la puerta abierta para que Carrascal pueda desempeñarse en otros sectores del campo, aunque insistió en que, antes de eso, es fundamental que el futbolista se adapte completamente al estilo de juego y a la dinámica del plantel.

“Sabemos que también puede jugar en otras posiciones. Le estamos prestando toda la atención posible para que se adapte lo antes posible, porque es un jugador muy talentoso”, agregó.

Desde su llegada, Jorge Carrascal ha sumado 80 minutos en cuatro apariciones, en las que ha logrado registrar una asistencia. Si bien sus estadísticas no son del todo alentadoras, el colombiano mantiene la mirada puesta en sumar más continuidad, especialmente con el objetivo de llegar en buena forma al Mundial de 2026.