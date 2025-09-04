No más vueltas. No más cuentas. Ya está bueno. No se debe aplazar. Olvídense de posponer. Hora de ponerle fin a la angustia y a la incertidumbre. No es mañana, no es el martes, es este jueves el día para que Colombia selle de una vez por todas su clasificación al Mundial de 2026.

A partir de las 6:30 p.m., en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en el calor de su sede y de su gente, se enfrentará a Bolivia, en la penúltima fecha de la Eliminatoria Sudamericana.

Una victoria por cualquier marcador le permitirá a Colombia garantizar su presencia en la cita mundialista, que se celebrará el año entrante en Estados Unidos, Canadá y México.

Confiarse está prohibido. Pensar que el juego ya está ganado porque el rival nunca ha salido vencedor, con un empate o siquiera con un gol a favor del ‘Metro’, es letal. El combinado patrio, que perdió 1-0 en su visita a Bolivia en los 4.150 metros de El Alto, tiene que imponer, ya sin el condicionante de la altitud, su superioridad futbolística con toda la seriedad y convicción, sin relajarse, sin creer que necesita un mínimo esfuerzo.

“Muchas veces comentemos el error de subestimar. Perú nos ha complicado la vida muchas veces, y la última vez se pensaba que le íbamos a hacer cuatro goles. No es fácil. Hay que abrir el partido y manejar los tiempos, no dejarse llevar por la ansiedad y las emociones, y que la gente apoye siempre, en las buenas y en las malas”, comentó Néstor Lorenzo, técnico de la selección Colombia en la rueda de prensa que concedió el miércoles en la mañana junto a David Ospina.

Los dos creen que Colombia puede reencontrarse con el triunfo y garantizar su presencia en la competencia ecuménica, pero insisten en la necesidad de que exista una simbiosis entre la afición y el equipo. Algo así como que unidos venceremos, unidos clasificaremos.

No hay que postergar la inmejorable posibilidad que se tiene de asegurar el visado mundialista y viajar a territorio norteamericano. Lorenzo, Ospina, Lucho Díaz, James Rodríguez y todos los seleccionados, es este jueves, este jueves, ¡este jueves!