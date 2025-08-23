Puerto Colombia vivirá este sábado una jornada inolvidable de deporte, recreación y diversión para los niños del Atlántico. A partir de las 2 p.m., la Plaza Principal del municipio será el escenario de la antesala del Gran Fondito 2025, evento que servirá como previa del Gran Fondito que se celebrará los días 11 y 12 de octubre en el Malecón de Barranquilla.

Leer más: Davivienda ofrece carros desde los tres millones de pesos: ¿cómo participar de los remates?

La convocatoria fue un éxito total: los 300 cupos gratuitos se llenaron rápidamente, lo que demuestra el entusiasmo de las familias por que sus hijos vivan esta experiencia.

La jornada contará con la presencia de la campeona olímpica Mariana Pajón y del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quienes compartirán con los niños en un espacio lleno de energía, aprendizaje y motivación.

Mariana Pajón destacó la importancia de acercar el deporte a todos los niños, sin importar su experiencia o nivel. “El Gran Fondito llega por primera vez al Atlántico, trayendo todo el calor y la energía del Caribe. Cada niño, sin importar qué bici tenga o su nivel deportivo, puede participar. Vamos a recorrer el Atlántico con estos mini Gran Fonditos. No es solo BMX, es cualquier bicicleta o patines. Queremos motivar a todos y dejar un legado bonito con los valores del deporte, para que otros niños de Colombia conozcan este hermoso departamento”, afirmó.

Ver también: Identifican a capturados por millonario fraude con títulos judiciales en Atlántico

Para aprovechar al máximo la experiencia, los pequeños deberán llegar media hora antes, vestir ropa cómoda y deportiva y asistir con bicicleta, patines o tenis. El uso del casco y demás elementos de protección es obligatorio para quienes participen en bicicleta o patines. Durante la jornada, los niños recorrerán circuitos, participarán en dinámicas lúdicas y vivirán la emoción de la práctica deportiva, fomentando así hábitos saludables y la convivencia en familia.

Le sugerimos: Dane lanza nueva convocatoria laboral con más de 300 vacantes en Barranquilla, Santa Marta y Montería, entre otras

Desde la perspectiva institucional, Iván Urquijo, director de Indeportes Atlántico, resaltó la relevancia de estos espacios para incentivar la actividad física y la recreación. “Recibimos a Mariana Pajón con los brazos abiertos para llevar circuitos y actividades para niños en el departamento. Invitamos a todos los niños que quieran aprender del deporte del BMX a unirse, llegar puntuales, llevar su indumentaria y bicicleta o patines, y disfrutar de esta iniciativa de la fundación de la múltiple campeona olímpica”.

Con esta previa, los niños tendrán la oportunidad de conocer la dinámica del Gran Fondito original, experimentar la emoción de una competencia sana, fortalecer la amistad y pasar momentos de diversión en familia.