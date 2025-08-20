Está disfrutando de todos los momentos que vive. El colombiano Luis Fernando Díaz se ve muy feliz y motivado con el Bayern Munich, equipo con el que ya ganó su primer título el sábado pasado al vencer al Stuttgart en la Supercopa de Alemania.

Ese día el hombre de la selección Colombia marcó el segundo tanto de su club y alzó el trofeo en el MHP Arena, casa del Stuttgart.

Este miércoles, ad portas de hacer su debut en la Bundesliga, el cual será ante el Leipzig, este viernes, a partir de la 1:30 p. m., hora de nuestro país, al futbolista se le vio muy contento en la celebración de su primer Oktoberfest.

Este festejo lo publicó el club bávaro en sus redes sociales con un largo video en el que se concentraron en tomar las mejores imágenes del exfutbolista de Junior, que claramente es el mejor fichaje en la temporada del fútbol bávaro.

Al futbolista se lo vio tocando un acordeón sentado en una banca, posó para la tradicional foto con todos sus compañeros con un vaso de cerveza, algo muy típico en Alemania cuando son estas fechas.

El colombiano utilizó la ropa tradicional que usan en ese país para celebrar estas festividades. Incluso se le ve a Manuel Neuer preguntándole qué le parece el traje y el guajiro le dice que le gusta, aunque dejó en claro, de forma jocosa, que solo se lo pondría para estas festividades.

“Es una experiencia muy bonita y única. Es la primera vez que estoy acá, muy feliz y contento de hacer parte de esta gran cultura que tiene Múnich, ojalá pueda disfrutarlo al máximo, estoy contento”, señaló a los medios del club bávaro el guajiro.

Así las cosas, Luis Díaz sigue disfrutando de sus días como jugador del Bayern Munich y ya está listo para su debut en la Bundesliga de Alemania.