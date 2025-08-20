La colombiana Yicel Giraldo ganó este miércoles la medalla de oro en la prueba de los 5000 metros por puntos individual femenino de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

En una soleada mañana en el complejo del Comité Olímpico Paraguayo en Luque, ciudad aledaña a Asunción, Giraldo se impuso al marcar 25 puntos a la chilena Camila Carreño, que se colgó la plata con 24 unidades.

La venezolana Daniela Bustamante quedó con el bronce al lograr un puntaje de 12.

El último día del patinaje de velocidad de los Panamericanos Junior ASU2025 también tiene programadas finales en los 5000 metros por puntos individual femenino, 500 metros + distancia individual femenino, 500 metros + distancia individual masculino y 10000 metros eliminación individual femenino y masculino.