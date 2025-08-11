Luego de culminar la fase de los zonales departamentales de los Juegos Intercolegiados las baterías de los estudiantes deportistas del Atlántico se enfilan a la esperada gran final departamental en los deportes de conjunto que tendrán como sede al municipio de Galapa , iniciando este martes 12 de agosto y culminando el viernes 15 del mismo mes.

El Instituto Departamental de Recreación y Deportes —Indeportes tiene todo dispuesto en materia logística y organizativa para el desarrollo de esta final que dejará a las instituciones educativas campeonas como los representantes de Atlántico en la final de la región Caribe 1 en Riohacha y Dibulla en La Guajira.

“Estamos listos y preparados para dar inicio a la esperada final departamental de los juegos intercolegiados en los deportes de conjunto.En los zonales vivimos una gran fiesta deportiva y eso esperamos ahora en Galapa como sede única de esta gran final que servirá para conocer a las instituciones educativas campeonas en cada disciplina que representarán al Atlántico en la final Caribe. Éxitos a todos nuestros estudiantes deportistas que harán parte de esta gran final”, manifestó Iván Urquijo, director de Indeportes.

Para estas finales los deportes en acción serán: Fútbol, Fútbol Sala, Fútbol de salón, Baloncesto, Baloncesto 3x3, Balonmano, Rugby, Porrismo y Voleibol.

ZONA ORIENTAL

Voleibol

* Juvenil masculino: Sabanagrande – Instituto Técnico Comercial Francisco.

Baloncesto

* Juvenil Masculino: Palmar de Varela – I.E. Comercial Industrial de Palmar de Varela.

Fútbol sala

* Prejuvenil femenino: Palmar de Varela – I.E. Comercial Industrial de Palmar de Varela.

Fútbol

Prejuvenil masculino: Palmar de Varela – I.E. Comercial Industrial de Palmar de Varela.

* Juvenil Masculino: Santo Tomás – I.E. Diversificada Oriental de Santo Tomás.

ZONA COSTERA

Fútbol sala

* Prejuvenil masculino: Piojó – I.E. Niño Jesús de Praga (Hibácharo)

* Prejuvenil femenino: Juan de Acosta – I.E. Fermín Tilano (Chorrera)

* Juvenil masculino: Tubará – I.E.T.A. Tubará.

Fútbol Salón

* Juvenil masculino: Piojó – I.E. San Antonio de Piojó.

ZONA CENTRO

Voleibol

* Prejuvenil femenino: Baranoa – I.E. Técnica Industrial Pedro A. Oñoro (IETIBA)

* Juvenil masculino: Baranoa – I.E. Julio Pantoja Maldonado.

* Juvenil femenino: Baranoa – Escuela Normal Superior Santa Ana.

Baloncesto

* Juvenil masculino: Baranoa – I.E. Francisco José de Caldas.

* Juvenil femenino: Baranoa – Escuela Normal Superior Santa Ana.

Fútbol Sala

* Prejuvenil masculino: Luruaco – I.E. Buen Pastor (Arroyo de Piedra)

* Prejuvenil femenino: Luruaco – I.E. Técnica Agropecuaria (Santa Cruz)

* Juvenil masculino: Luruaco – I.E. San Juan de Tocagua.

* Juvenil femenino: Sabanalarga – I.E. José Agustín Blanco.

Fútbol salón

* Prejuvenil masculino: Sabanalarga – I.E. Máximo Mercado.

* Juvenil masculino: Polonuevo – I.E. Técnica San Pablo.

* Juvenil femenino: Luruaco – I.E. Técnico Agropecuario de Luruaco.

Fútbol

* Prejuvenil masculino: Baranoa – I.E. Técnica Agropecuaria de Campeche

* Juvenil masculino: Baranoa – I.E. Técnica Pedro A. Oñoro (IETIBA)

ZONA METROPOLITANA

Voleibol

* Prejuvenil femenino: Puerto Colombia – Colegio San José.

* Prejuvenil masculino: Malambo – I.E. Técnico Juan XXIII.

* Juvenil masculino: Puerto Colombia – Colegio San José.

* Juvenil femenino: Puerto Colombia – Colegio San José.

Baloncesto

* Juvenil masculino: Puerto Colombia – Colegio San José.

Fútbol Sala

* Prejuvenil masculino: Soledad – Centro Educativo El Kairo Marlin Bautista.

* Prejuvenil femenino: Malambo – I.E. Nuestra Señora de la Candelaria.

* Juvenil masculino: Galapa – I.E. Mundo Feliz.

* Juvenil femenino: Malambo – I.E. Juan Domínguez Romero.

Fútbol Salón

* Prejuvenil masculino: Soledad – I.E. Bicentenario de Soledad

* Juvenil masculino: Galapa – I.E. Roque Acosta

* Prejuvenil femenino: Soledad – (Institución no especificada)

* Juvenil femenino: Malambo – I.E. Nuestra Señora de la Candelaria

Fútbol

* Prejuvenil masculino: Soledad – Colegio Sagrado Corazón

* Prejuvenil femenino: Malambo – Colegio Cristo Rey

* Juvenil masculino: Puerto Colombia – Colegio San José

* Juvenil femenino: Malambo – I.E. Juan XXIII

ZONA SUR

Voleibol

* Prejuvenil femenino: Manatí – Escuela Normal Superior de Manatí

* Juvenil masculino: Manatí – Escuela Normal Superior de Manatí

* Juvenil femenino: Repelón – I.E. José David Monte Zuma

Baloncesto

* Juvenil masculino: Suan – I.E. Adolfo León Bolívar Marenco

Fútbol Sala

* Prejuvenil masculino: Repelón – INETAR (Rotinet)

* Prejuvenil femenino: Campo de la Cruz – I.E. Bohórquez

* Juvenil femenino: Candelaria – I.E. Nuestra Señora de la Candelaria

Fútbol Salón

* Juvenil masculino: Candelaria – I.E. Nuestra Señora de la Candelaria

Fútbol

* Prejuvenil masculino: Candelaria – I.E. Nuestra Señora de la Candelaria

* Juvenil masculino: Suan – I.E. Adolfo León Bolívar Marenco

A estas instituciones educativas se les suman los colegios ganadores del Distrito de Barranquilla para escoger a los campeones y representantes del Atlántico en la final caribe 1 en Riohacha y Dibulla en La Guajira.