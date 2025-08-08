El histórico goleador del Junior de Barranquilla, Iván René Valenciano, reapareció públicamente en medio de toda la incertidumbre que rodea su estado de salud.

Y es que a través de sus redes sociales, el “Bombardero” felicitó al club por su aniversario número 101 y compartió tres fotografías en las que luce la camiseta rojiblanca, tomadas en lo que parece ser una clínica mientras se sometía a chequeos médicos.

“Aunque hoy no me siento muy bien, no quería dejar pasar la oportunidad de enviar un saludo a toda la hinchada de @juniorfcoficial. Feliz aniversario #101 a este club que nos ha regalado tantos momentos inolvidables. ¡Gracias por tanto, Junior!”, escribió.

Instagram ivanvalenciano9 Iván Valenciano con la camiseta del Junior

Las imágenes coinciden con su reciente historial de visitas clínicas en Estados Unidos. Semanas atrás, Valenciano fue hospitalizado en Miami tras sufrir una descompensación que obligó a mantenerlo bajo observación médica.

En ese momento se conoció que los especialistas descartaron que padeciera cáncer, aunque hasta ahora no se ha confirmado un diagnóstico definitivo.

Archivo/ARCHIVO El Heraldo Arriba, de izquierda a derecha: José Pazo, Manuel Galarcio, Francisco Cassiani, Carlos Vilarete, Gian Carlos Torres. Abajo, en el mismo orden: Iván Valenciano, Jorge Bolaño, Henry Vásquez, Haydar Palacio, Marquinho y Óscar Upegui.

Archivo/Archivo El Heraldo El otro festejo que hacían Iván René Valenciano, Víctor Pacheco y Jorge Bolaño.

Asimismo, en una actualización reciente, agradeció al Dr. Muhammad Ali Khan, MD, y al equipo de The Oncology Institute of Hope & Innovation por la atención recibida, informando que se encuentra a la espera de nuevos resultados. “Nos encontramos a la espera del resultado de la hemoglobina en 3, con la esperanza de contar pronto con respuestas claras para continuar con el plan médico adecuado”.

También aprovechó para desmentir rumores sobre un supuesto regreso a Colombia, aclarando que continúa en Estados Unidos y bajo observación, con varios exámenes especializados pendientes.

Por su parte, el club también le dedicó al exdelantero unas sentidas palabras en sus redes sociales.