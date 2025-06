El seleccionador francés, Didier Deschamps, se negó a hacer comparaciones entre Ousmane Dembélé y el español Lamine Yamal, pero apostó por el atacante del París Saint Germain como favorito para ganar el Balón de Oro.

“Claro que estoy con Ousmane. No es algo en lo que esté pensando, sé que os gusta a los medios. La Liga de las Naciones puede aportar elementos de repuesta, pero también el Mundial de clubes. No quiero hablar de Yamal, sería oponerle a Ousmane. Si me dan a elegir, Ousmane al cien por ciento. Con su temporada lo merece”, señaló.

“Nosotros queremos que nos aporte más, aunque ya hace mucho. Ha completado una gran temporada, con nosotros fue decisivo. Es muy exigente consigo mismo, pero ha puesto el listón muy alto este año. Todavía le quedan objetivos importantes”, comentó.

El técnico tampoco quiso oponer a Lamine con Desiré Doué, otra joven promesa: “Son difíciles de comparar. Yamal es muy joven, más que Desiré. Pero Desiré ha terminado muy fuerte la temporada y ha dejado huella en la Liga de Campeones. Le conozco bien, está muy maduro mentalmente, merece llegar donde está”.

Sobre Yamal, aseguró que “ha hecho una gran temporada, tiene capacidad de dar la vuelta a un partido y de dejar huella”.

El seleccionador aseguró que Dembélé ha completado una buena temporada y señaló que en la selección seguirá jugando de delantero centro, aunque no descartó que le cambie a una de las bandas en el transcurso del partido.

Para Deschamps el duelo de mañana no será una revancha: “Ha pasado ya mucho tiempo. No quiero acordarme del partido de la Eurocopa, España fue superior. Pero me fui con la sensación de que no estuvimos lejos. No estarán los mismos jugadores. Queremos jugar la final el domingo”.