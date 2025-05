LUCA ZENNARO/EFE

ROVIGO (Italy), 23/05/2025.- Colombian rider Egan Bernal of INEOS Grenadiers team arrives to the start for the 13th stage of the Giro d'Italia cycling tour, over 180km from Rovigo to Vicenza, in Rovigo Italy, 23 May 2025. (Ciclismo, Italia) EFE/EPA/LUCA ZENNARO